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Дивися повний текст Назвали найнебезпечніші країни світу: місце України (карта).
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Додано: Пон 28 гру, 2020 09:28
Назвали найнебезпечніші країни світу: місце України (карта)
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Дивися повний текст Назвали найнебезпечніші країни світу: місце України (карта).
Додано: Пон 28 гру, 2020 09:28
Особенно в бульбингеме в этом году "безопасно"... Карта явно устаревшая
Додано: Пон 28 гру, 2020 11:49
Карта не только устаревшая, но и загадочная. Бульбистан это понятно - рай для туриста. Но вот что творится в пустынях Египта?
Додано: Пон 28 гру, 2020 14:32
Re: Назвали найнебезпечніші країни світу: місце України (кар
Беларусь с чокнутым диктатором, где людей избивают бандиты с погонами прямо на улице конечно безопасное место... карта фуфло.
Додано: Пон 28 гру, 2020 15:38
и по каких это критериях пиндостан стал безопасным?
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Додано: Пон 28 гру, 2020 15:48
а в чем вы видите опасность у них? Люди спокойно работают, живут. Вот даже выплаты по 600 долларов всем на халяву сделали. Работа есть, еда есть, тот-же бензин у них в два раза дешевле, чем у нас. Живут в стране с самой передовой наукой и технологиями. Высокий уровень жизни. Лучшее образование. Есть хорошие перспективы.
больше удивляет почему нас в красную зону не отнесли.
Додано: Пон 28 гру, 2020 16:54
Re: Назвали найнебезпечніші країни світу: місце України (кар
США лидируют по количеству заключённых в абсолютном значении — около 2,2 млн человек находятся за решёткой. Это 25 % всех заключенных планеты (больше чем в 35 крупнейших европейских странах, вместе взятых, и на 40 % больше, чем в Китае), хотя население США составляет всего 5 % населения мира (329 миллионов человек). Среди этих заключённых около 71 тысячи — несовершеннолетние.
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