RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Фінансисти дали прогнози
розміщення Мінфіном ОВДП

Фінансисти дали прогнози розміщення Мінфіном ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 11:49

Фінансисти дали прогнози розміщення Мінфіном ОВДП

Пропонуємо до обговорення:
Фінансисти прогнозують розміщення Міністерством фінансів облігацій внутрішньої державної позики на 30-35 млрд гривень до кінця року.

Дивися повний текст Фінансисти дали прогнози розміщення Мінфіном ОВДП.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91861
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 11:50

якщо Зе, чи інші владовці заводять через Кіпр, то це вже не резиденти рахується ? і їм курс підлаштовують...
providnyk
 
Повідомлень: 118
З нами з: 30.03.12
Подякував: 136 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: egor6508 і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна завершила розміщення євробондів на $600 млн
R2 » Пон 21 гру, 2020 11:28
1 67
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 гру, 2020 11:29
l4567
ОПЕК+ погіршило прогнози щодо попиту на нафту
R2 » Пон 23 лис, 2020 01:14
1 348
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 лис, 2020 01:14
bodia1406
Мінфін підвищив ставки за тримісячними ОВДП і збільшив...
R2 » Сер 04 лис, 2020 13:33
1 184
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 19:12
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91954)
28.12.2020 12:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.