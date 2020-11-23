Фінансисти прогнозують розміщення Міністерством фінансів облігацій внутрішньої державної позики на 30-35 млрд гривень до кінця року.
Дивися повний текст Фінансисти дали прогнози розміщення Мінфіном ОВДП.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 гру, 2020 11:49
Фінансисти дали прогнози розміщення Мінфіном ОВДП
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фінансисти дали прогнози розміщення Мінфіном ОВДП.
Додано: Пон 28 гру, 2020 11:50
якщо Зе, чи інші владовці заводять через Кіпр, то це вже не резиденти рахується ? і їм курс підлаштовують...
Зараз переглядають цей форум: egor6508 і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|