Українцям, які досягли 60 років, але повинні працювати до 63-65 років через брак стажу, перестануть надавати допомогу.
Дивися повний текст Пенсії без стажу припинять призначати: кого торкнуться нововведення в 2021.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 11:53
Пенсії без стажу припинять призначати: кого торкнуться...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсії без стажу припинять призначати: кого торкнуться нововведення в 2021.
Додано: Пон 28 гру, 2020 11:53
А работу 60+ людям, не имеющим достаточного стажа они предоставят? Ведь ВСЕ заводы *декоммунизировали*, а частники людей, старше 40 лет на работу НЕ БЕРУТ!
Додано: Пон 28 гру, 2020 12:05
НЕ понятно до 31 12 21 г будут назначать !!!! Или с 0101 21 прекратят ????
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