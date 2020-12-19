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Пенсії без стажу припинять
призначати: кого торкнуться...

Пенсії без стажу припинять призначати: кого торкнуться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 11:53

Пенсії без стажу припинять призначати: кого торкнуться...

Пропонуємо до обговорення:
Українцям, які досягли 60 років, але повинні працювати до 63-65 років через брак стажу, перестануть надавати допомогу.

Дивися повний текст Пенсії без стажу припинять призначати: кого торкнуться нововведення в 2021.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 11:53

А работу 60+ людям, не имеющим достаточного стажа они предоставят? Ведь ВСЕ заводы *декоммунизировали*, а частники людей, старше 40 лет на работу НЕ БЕРУТ!
karmakova_galina53
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 12:05

НЕ понятно до 31 12 21 г будут назначать !!!! Или с 0101 21 прекратят ????
han2019
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