Українцям, які досягли 60 років, але повинні працювати до 63-65 років через брак стажу, перестануть надавати допомогу.
Дивися повний текст Пенсії без стажу припинять призначати: кого торкнуться нововведення в 2021.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 11:53
Пенсії без стажу припинять призначати: кого торкнуться...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсії без стажу припинять призначати: кого торкнуться нововведення в 2021.
Додано: Пон 28 гру, 2020 11:53
А работу 60+ людям, не имеющим достаточного стажа они предоставят? Ведь ВСЕ заводы *декоммунизировали*, а частники людей, старше 40 лет на работу НЕ БЕРУТ!
Додано: Пон 28 гру, 2020 12:05
НЕ понятно до 31 12 21 г будут назначать !!!! Или с 0101 21 прекратят ????
Додано: Пон 28 гру, 2020 13:36
Это катастрофа...Вдумайтесть,власть экономит несчастные 1760 гривен.Это,кстати,не пенсия,а социальная помощь.Дожили...Такого ещё не было.Украина на пороге мощного кризиса.
Додано: Пон 28 гру, 2020 13:44
Ну вот вам кроме повышения тарифов, цен, налогов, пошлин, еще и повышение пенсионного возраста, о котором прямо стесняются сказать. И все ети подарочки в один год. Да не стесняйтесь уже, давайте автоматчиков выпускайте пускай вытаскивают людей с домов и загружают в теплушки или расстреливают
Додано: Пон 28 гру, 2020 13:52
Все ето обман. Просто власть разворовала все деньги кроме того финансирует террористов и выплачивает им пенсии на дамбасе. Даже те у кого есть стаж 35-40 лет получают мизерную пенсию чуть более 2000грн. А не давать пенсии людям которые достигли 60 лет ето преступление. Что на ето скажет Европа? Или Европа вам только говорит что нужно подымать цены и тарифы в том числе *зеленые тарифы* и закрывать АЕС? Почему в Европе на которую вы постоянно киваете когда подымаете цены на газ и електроенергию, бомжам платят пособие по 400-600Евро в месяц, а украинские пенсионеры всю жизнь платившие в ПФ получают меньше 100Евро пенсии?
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