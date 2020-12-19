RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Пенсії без стажу припинять
призначати: кого торкнуться...

Пенсії без стажу припинять призначати: кого торкнуться...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 11:53

Пенсії без стажу припинять призначати: кого торкнуться...

Пропонуємо до обговорення:
Українцям, які досягли 60 років, але повинні працювати до 63-65 років через брак стажу, перестануть надавати допомогу.

Дивися повний текст Пенсії без стажу припинять призначати: кого торкнуться нововведення в 2021.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91862
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 11:53

А работу 60+ людям, не имеющим достаточного стажа они предоставят? Ведь ВСЕ заводы *декоммунизировали*, а частники людей, старше 40 лет на работу НЕ БЕРУТ!
karmakova_galina53
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 16.08.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 12:05

НЕ понятно до 31 12 21 г будут назначать !!!! Или с 0101 21 прекратят ????
han2019
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 11.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:36

Это катастрофа...Вдумайтесть,власть экономит несчастные 1760 гривен.Это,кстати,не пенсия,а социальная помощь.Дожили...Такого ещё не было.Украина на пороге мощного кризиса.
Scotch
 
Повідомлень: 782
З нами з: 01.08.10
Подякував: 90 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:44

Ну вот вам кроме повышения тарифов, цен, налогов, пошлин, еще и повышение пенсионного возраста, о котором прямо стесняются сказать. И все ети подарочки в один год. Да не стесняйтесь уже, давайте автоматчиков выпускайте пускай вытаскивают людей с домов и загружают в теплушки или расстреливают
asurovv960
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28
З нами з: 09.12.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:52

Все ето обман. Просто власть разворовала все деньги кроме того финансирует террористов и выплачивает им пенсии на дамбасе. Даже те у кого есть стаж 35-40 лет получают мизерную пенсию чуть более 2000грн. А не давать пенсии людям которые достигли 60 лет ето преступление. Что на ето скажет Европа? Или Европа вам только говорит что нужно подымать цены и тарифы в том числе *зеленые тарифы* и закрывать АЕС? Почему в Европе на которую вы постоянно киваете когда подымаете цены на газ и електроенергию, бомжам платят пособие по 400-600Евро в месяц, а украинские пенсионеры всю жизнь платившие в ПФ получают меньше 100Евро пенсии?
asurovv960
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28
З нами з: 09.12.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Scotch і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці назвали прийнятний розмір пенсії 1, 2, 3
R2 » Сер 23 гру, 2020 06:21
20 1604
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 гру, 2020 13:40
_hunter
У Мінфіні обіцяють цього року вчасно виплатити пенсії
R2 » Пон 21 гру, 2020 14:56
1 102
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 гру, 2020 14:56
a_ivkov
Кому додали найбільше пенсії 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 02 гру, 2020 16:08
34 6715
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 гру, 2020 22:57
lyudmilasorokun

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.