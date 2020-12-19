Пенсії без стажу припинять призначати: кого торкнуться...

Додано: Пон 28 гру, 2020 14:21

В 60лет не иметь 25-30 лет стажа, так это тунеядци и боижи! Те кому 60 это люди жившие 30лет при союзе, а это 10-15 лет стажа входили учеба , армия по ходу 30лет Украина 30лет пусть минус 10лет 90е и то в это время просто не платили , а стаж учитывался ну та ладно и того 30лет по любому должно быть . Не,ну если человек всю жизнь шо то делал только для себя и налогов не платил то он не имеет никакого морального права вообще брать деньги с пенсионного фонда. Щас вообще какая то уровниловка начинается , одни всю жизнь баклуши били и им пенсия не на много ниже чем тот кто 30-40 лет отработал.