Українцям, які досягли 60 років, але повинні працювати до 63-65 років через брак стажу, перестануть надавати допомогу.
Дивися повний текст Пенсії без стажу припинять призначати: кого торкнуться нововведення в 2021.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 11:53
Пенсії без стажу припинять призначати: кого торкнуться...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсії без стажу припинять призначати: кого торкнуться нововведення в 2021.
Додано: Пон 28 гру, 2020 11:53
А работу 60+ людям, не имеющим достаточного стажа они предоставят? Ведь ВСЕ заводы *декоммунизировали*, а частники людей, старше 40 лет на работу НЕ БЕРУТ!
Додано: Пон 28 гру, 2020 12:05
НЕ понятно до 31 12 21 г будут назначать !!!! Или с 0101 21 прекратят ????
Додано: Пон 28 гру, 2020 13:36
Это катастрофа...Вдумайтесть,власть экономит несчастные 1760 гривен.Это,кстати,не пенсия,а социальная помощь.Дожили...Такого ещё не было.Украина на пороге мощного кризиса.
Додано: Пон 28 гру, 2020 13:58
Re: Пенсії без стажу припинять призначати: кого торкнуться..
У нас полно вакансий дворников.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 28 гру, 2020 14:11
Усталость от них... Менеджмент просто плохой... Обосрались в экономике, а теперь выдумывают.. Шутники.... Жалкое зрелище...
Додано: Пон 28 гру, 2020 14:19
Украина на пороге того, что ее народ даст мощной мзды своему правительству. И тогда уже будет не до смеха.
Зе-Чмо
Так вот ты какой. Олень Северный (демократия по американски 03.11.20)
Додано: Пон 28 гру, 2020 14:20
Вы так думаете?
Вакансии все заняты, работать никто за минималку (копейки) не желает. Зарплату получают, и на столько же работают.
Зе-Чмо
Так вот ты какой. Олень Северный (демократия по американски 03.11.20)
Додано: Пон 28 гру, 2020 14:21
В 60лет не иметь 25-30 лет стажа, так это тунеядци и боижи! Те кому 60 это люди жившие 30лет при союзе, а это 10-15 лет стажа входили учеба , армия по ходу 30лет Украина 30лет пусть минус 10лет 90е и то в это время просто не платили , а стаж учитывался ну та ладно и того 30лет по любому должно быть . Не,ну если человек всю жизнь шо то делал только для себя и налогов не платил то он не имеет никакого морального права вообще брать деньги с пенсионного фонда. Щас вообще какая то уровниловка начинается , одни всю жизнь баклуши били и им пенсия не на много ниже чем тот кто 30-40 лет отработал.
Додано: Пон 28 гру, 2020 14:30
Скоты,работы нет,сил нет.Стаж все время увеличивают.Разделили все между собой,что поколения до них зарабатывали и теперь медленная смерть под сказки о демократии и независимости.
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