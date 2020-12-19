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Пенсії без стажу припинять
призначати: кого торкнуться...

Пенсії без стажу припинять призначати: кого торкнуться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 11:53

Пенсії без стажу припинять призначати: кого торкнуться...

Пропонуємо до обговорення:
Українцям, які досягли 60 років, але повинні працювати до 63-65 років через брак стажу, перестануть надавати допомогу.

Дивися повний текст Пенсії без стажу припинять призначати: кого торкнуться нововведення в 2021.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 11:53

А работу 60+ людям, не имеющим достаточного стажа они предоставят? Ведь ВСЕ заводы *декоммунизировали*, а частники людей, старше 40 лет на работу НЕ БЕРУТ!
karmakova_galina53
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 12:05

НЕ понятно до 31 12 21 г будут назначать !!!! Или с 0101 21 прекратят ????
han2019
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:36

Это катастрофа...Вдумайтесть,власть экономит несчастные 1760 гривен.Это,кстати,не пенсия,а социальная помощь.Дожили...Такого ещё не было.Украина на пороге мощного кризиса.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:58

Re: Пенсії без стажу припинять призначати: кого торкнуться..

  karmakova_galina53 написав:А работу 60+ людям, не имеющим достаточного стажа они предоставят?

У нас полно вакансий дворников.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 14:11

Усталость от них... Менеджмент просто плохой... Обосрались в экономике, а теперь выдумывают.. Шутники.... Жалкое зрелище...
kirilenko_12345qwert
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 14:19

  Scotch написав:Это катастрофа...Вдумайтесть,власть экономит несчастные 1760 гривен.Это,кстати,не пенсия,а социальная помощь.Дожили...Такого ещё не было.Украина на пороге мощного кризиса.

Украина на пороге того, что ее народ даст мощной мзды своему правительству. И тогда уже будет не до смеха.
Зе-Чмо
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p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 14:20

  vitaliy_berdinskikh написав:
  karmakova_galina53 написав:А работу 60+ людям, не имеющим достаточного стажа они предоставят?

У нас полно вакансий дворников.

Вы так думаете?
Вакансии все заняты, работать никто за минималку (копейки) не желает. Зарплату получают, и на столько же работают.
Зе-Чмо
Так вот ты какой. Олень Северный (демократия по американски 03.11.20)
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 14:21

В 60лет не иметь 25-30 лет стажа, так это тунеядци и боижи! Те кому 60 это люди жившие 30лет при союзе, а это 10-15 лет стажа входили учеба , армия по ходу 30лет Украина 30лет пусть минус 10лет 90е и то в это время просто не платили , а стаж учитывался ну та ладно и того 30лет по любому должно быть . Не,ну если человек всю жизнь шо то делал только для себя и налогов не платил то он не имеет никакого морального права вообще брать деньги с пенсионного фонда. Щас вообще какая то уровниловка начинается , одни всю жизнь баклуши били и им пенсия не на много ниже чем тот кто 30-40 лет отработал.
spivakq
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 14:30

Скоты,работы нет,сил нет.Стаж все время увеличивают.Разделили все между собой,что поколения до них зарабатывали и теперь медленная смерть под сказки о демократии и независимости.
svetamikhailsmirnow
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