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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 14:45
Какие дворники в сельской местности,все посокращали.Доя 60+ вообще ничего не предлагают или предлагают совсем в другом регионе.Думать надо,дом бросай и едь за тридевять земель
Додано: Пон 28 гру, 2020 15:02
Я это вижу по объявлением с предложением трудоустроиться.
Ну да, всем подавай зарплату главы Нафтагаза или Укрпочты. Любители халявы продолжают мечтать о небесных кренделях и винить государство в своей нищите.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 28 гру, 2020 15:29
vitaliy_berdinskikh
У нас полно вакансий дворников.
Ну вот иди сам и греби мусор. Тебе гастарбайтеру не привыкать подмывать сраки в Польше и в мусоре рыться
Додано: Пон 28 гру, 2020 15:41
Re: Пенсії без стажу припинять призначати: кого торкнуться..
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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