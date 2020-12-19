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Пенсії без стажу припинять призначати: кого торкнуться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 гру, 2020 14:45
Какие дворники в сельской местности,все посокращали.Доя 60+ вообще ничего не предлагают или предлагают совсем в другом регионе.Думать надо,дом бросай и едь за тридевять земель
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Додано: Пон 28 гру, 2020 15:02
p_a_l написав: vitaliy_berdinskikh написав: karmakova_galina53 написав:
А работу 60+ людям, не имеющим достаточного стажа они предоставят?
У нас полно вакансий дворников.
Вы так думаете?
Я это вижу по объявлением с предложением трудоустроиться.
p_a_l написав:
работать никто за минималку (копейки) не желает.
Ну да, всем подавай зарплату главы Нафтагаза или Укрпочты.
Любители халявы продолжают мечтать о небесных кренделях и винить государство в своей нищите.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Пон 28 гру, 2020 15:29
vitaliy_berdinskikh
У нас полно вакансий дворников.
Ну вот иди сам и греби мусор. Тебе гастарбайтеру не привыкать подмывать сраки в Польше и в мусоре рыться
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asurovv960
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Додано: Пон 28 гру, 2020 15:41
asurovv960 написав:
Ну вот иди сам и греби мусор.
Тебе нужна помощь?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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