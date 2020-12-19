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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 14:45
Какие дворники в сельской местности,все посокращали.Доя 60+ вообще ничего не предлагают или предлагают совсем в другом регионе.Думать надо,дом бросай и едь за тридевять земель
Додано: Пон 28 гру, 2020 15:02
Я это вижу по объявлением с предложением трудоустроиться.
Ну да, всем подавай зарплату главы Нафтагаза или Укрпочты. Любители халявы продолжают мечтать о небесных кренделях и винить государство в своей нищите.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 28 гру, 2020 15:29
vitaliy_berdinskikh
У нас полно вакансий дворников.
Ну вот иди сам и греби мусор. Тебе гастарбайтеру не привыкать подмывать сраки в Польше и в мусоре рыться
Додано: Пон 28 гру, 2020 15:41
Re: Пенсії без стажу припинять призначати: кого торкнуться..
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 28 гру, 2020 15:49
Re: Пенсії без стажу припинять призначати: кого торкнуться..
Посмотрел вчера Британский сериал "Годы". Ну там всего 6 серий.
Ну я к тому что не надо удивляться что в целом в мире все будет хуже.
70 годы были наверное лучшими и на западе и на востоке.
Мда... вот такой офтоп.
А что еще можно сказать. )
Додано: Пон 28 гру, 2020 15:52
У меня есть стаж в четырёх странах. В Эстонии 8 лет ( считая ссср) , Германия 7 лет , Швейцария 3 года и Люксембург , где я сейчас тружись 13 лет. Мне 48. По закону я в 63 могу идти на пенсию если общий стаж будет к этому моменту 45 лет.
Как могут не засчитывать даже пару лет работы в какой то стране. Может это копейки , но человек же платил налоги!!! Или я что то не понимаю?
Додано: Пон 28 гру, 2020 16:59
Re: Пенсії без стажу припинять призначати: кого торкнуться..
А что с пенсией было? Я вот не припомню чтобы советские пенсионеры жили сыто даже в сытые 70-е.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 28 гру, 2020 17:00
Re: Пенсії без стажу припинять призначати: кого торкнуться..
Кому платил налоги? Вот туда и обращайтесь.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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