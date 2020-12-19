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Пенсії без стажу припинять
призначати: кого торкнуться...

Пенсії без стажу припинять призначати: кого торкнуться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 14:45

Какие дворники в сельской местности,все посокращали.Доя 60+ вообще ничего не предлагают или предлагают совсем в другом регионе.Думать надо,дом бросай и едь за тридевять земель
valyusha_vovnenko
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 15:02

  p_a_l написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  karmakova_galina53 написав:А работу 60+ людям, не имеющим достаточного стажа они предоставят?

У нас полно вакансий дворников.

Вы так думаете?

Я это вижу по объявлением с предложением трудоустроиться.

  p_a_l написав:работать никто за минималку (копейки) не желает.

Ну да, всем подавай зарплату главы Нафтагаза или Укрпочты. :mrgreen: Любители халявы продолжают мечтать о небесных кренделях и винить государство в своей нищите.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 15:29

vitaliy_berdinskikh
У нас полно вакансий дворников.
Ну вот иди сам и греби мусор. Тебе гастарбайтеру не привыкать подмывать сраки в Польше и в мусоре рыться
asurovv960
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 15:41

Re: Пенсії без стажу припинять призначати: кого торкнуться..

  asurovv960 написав:Ну вот иди сам и греби мусор.

Тебе нужна помощь?
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You can't go over your budgets if you don't check!
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  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 15:49

Re: Пенсії без стажу припинять призначати: кого торкнуться..

Посмотрел вчера Британский сериал "Годы". Ну там всего 6 серий.
Ну я к тому что не надо удивляться что в целом в мире все будет хуже.
70 годы были наверное лучшими и на западе и на востоке.
Мда... вот такой офтоп.
А что еще можно сказать. )
Yura_Gag
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 15:52

У меня есть стаж в четырёх странах. В Эстонии 8 лет ( считая ссср) , Германия 7 лет , Швейцария 3 года и Люксембург , где я сейчас тружись 13 лет. Мне 48. По закону я в 63 могу идти на пенсию если общий стаж будет к этому моменту 45 лет.
Как могут не засчитывать даже пару лет работы в какой то стране. Может это копейки , но человек же платил налоги!!! Или я что то не понимаю?
gregorlaul2019
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 16:59

Re: Пенсії без стажу припинять призначати: кого торкнуться..

  Yura_Gag написав:70 годы были наверное лучшими и на западе и на востоке.

А что с пенсией было? Я вот не припомню чтобы советские пенсионеры жили сыто даже в сытые 70-е.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:00

Re: Пенсії без стажу припинять призначати: кого торкнуться..

  gregorlaul2019 написав:Как могут не засчитывать даже пару лет работы в какой то стране.... но человек же платил налоги!!! ...

Кому платил налоги? Вот туда и обращайтесь.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:02

Чиновники -это раковая опухоль . Твари себе пенсий по 100000 делают , а вы дохните . Чиновники это крысы которые постоянно едят и вороют у них ничего святого нету у*** ур** . Когда они все здохнут будет празник.
allochka171200
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:25

Достойное расстрела решение
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