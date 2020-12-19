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Пенсії без стажу припинять призначати: кого торкнуться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 гру, 2020 18:37
valyusha_vovnenko написав:
Какие дворники в сельской местности,все посокращали.Доя 60+ вообще ничего не предлагают или предлагают совсем в другом регионе.Думать надо,дом бросай и едь за тридевять земель
Вы специально зарегистрировались что пожаловаться что в вашу деревню палками работодателя не загоняют ?
С какой стати кто-то должен бросать свой дом в нормальной локации и ехать в вашу ж*** отбирать работников среди алкашей и стоять над душой с палкой чтоб все работало и ничего не сперли ?
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Додано: Пон 28 гру, 2020 18:45
Yura_Gag написав:
Посмотрел вчера Британский сериал "Годы". Ну там всего 6 серий.
Ну я к тому что не надо удивляться что в целом в мире все будет хуже.
70 годы были наверное лучшими и на западе и на востоке.
Мда... вот такой офтоп.
А что еще можно сказать. )
бред собачий
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Пон 28 гру, 2020 18:45
allochka171200 написав:
Твари себе пенсий по 100000 делают
нет таких пенсий.Есть максимальная+ доплаты от структур,как в НБУ например.Но далеко не 100к
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Додано: Пон 28 гру, 2020 18:58
valyusha_vovnenko написав:
Какие дворники в сельской местности
Такие же как и заводы.
valyusha_vovnenko написав:
Доя 60+ вообще ничего не предлагают или предлагают совсем в другом регионе
Что именно ты хочешь чтобы тебе предложили? Вакансий директора Укрпочты на все 37 миллионов ну никак не хватит, да и руководить Укрпочтой из села - сложно.
Mind the gap.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 19:59
Мизантрóп написав:
нет таких пенсий.Есть максимальная+ доплаты от структур,как в НБУ например.Но далеко не 100к
у госслужащих низшего звена стандартная пенсия 15000
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Додано: Пон 28 гру, 2020 20:04
Амвросий написав: Мизантрóп написав:
нет таких пенсий.Есть максимальная+ доплаты от структур,как в НБУ например.Но далеко не 100к
у госслужащих низшего звена стандартная пенсия 15000
у высшего 17000-18000 с учетом за ранг и держслужбу.И как на них прожить? Радуют квартальные добавки от структур
Востаннє редагувалось Мизантрóп
в Пон 28 гру, 2020 20:06, всього редагувалось 1 раз.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Мизантрóп
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Додано: Пон 28 гру, 2020 20:07
Амвросий написав: vitaliy_berdinskikh написав:
руководить Укрпочтой из села - сложно.
На одну такую зарплату можно десяток сел целиком нанять.
Да хоть Черниговскую область. А толку?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Додано: Пон 28 гру, 2020 20:10
Амвросий написав: Мизантрóп написав:
у высшего 17000.И как на них прожить?
Так это-же только пенсия. А еще зарплата, там-сям еще 15 тыщ набегает. Плюс доходы от сдачи квартир в аренду. С 3-5 квартир тоже неплохая прибавка к пенсии набегает...
ну то если пенс работает ещё.Доходы от аренд и там сям конечно подспорье,но тяжко,поверьте мне.Ведь нужно содержать загородние усадьбы,небольшой автопарк,спасалоны посещать,фитнес благо отпал в 2020,да и детишкам с внуками на ко...нфеты надо не из АТБ.Ой нелегко
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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