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Пенсії без стажу припинять
призначати: кого торкнуться...

Пенсії без стажу припинять призначати: кого торкнуться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:37

Re: Пенсії без стажу припинять призначати: кого торкнуться..

  valyusha_vovnenko написав:Какие дворники в сельской местности,все посокращали.Доя 60+ вообще ничего не предлагают или предлагают совсем в другом регионе.Думать надо,дом бросай и едь за тридевять земель

Вы специально зарегистрировались что пожаловаться что в вашу деревню палками работодателя не загоняют ? :mrgreen: С какой стати кто-то должен бросать свой дом в нормальной локации и ехать в вашу ж*** отбирать работников среди алкашей и стоять над душой с палкой чтоб все работало и ничего не сперли ?
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:45

  Yura_Gag написав:Посмотрел вчера Британский сериал "Годы". Ну там всего 6 серий.
Ну я к тому что не надо удивляться что в целом в мире все будет хуже.
70 годы были наверное лучшими и на западе и на востоке.
Мда... вот такой офтоп.
А что еще можно сказать. )


бред собачий
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:45

Re: Пенсії без стажу припинять призначати: кого торкнуться..

  allochka171200 написав:Твари себе пенсий по 100000 делают
нет таких пенсий.Есть максимальная+ доплаты от структур,как в НБУ например.Но далеко не 100к
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:58

Re: Пенсії без стажу припинять призначати: кого торкнуться..

  valyusha_vovnenko написав:Какие дворники в сельской местности

Такие же как и заводы.
  valyusha_vovnenko написав:Доя 60+ вообще ничего не предлагают или предлагают совсем в другом регионе

Что именно ты хочешь чтобы тебе предложили? Вакансий директора Укрпочты на все 37 миллионов ну никак не хватит, да и руководить Укрпочтой из села - сложно.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 19:59

  Мизантрóп написав:нет таких пенсий.Есть максимальная+ доплаты от структур,как в НБУ например.Но далеко не 100к


у госслужащих низшего звена стандартная пенсия 15000
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 20:03

  vitaliy_berdinskikh написав:руководить Укрпочтой из села - сложно.


На одну такую зарплату можно десяток сел целиком нанять. :)
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 20:04

  Амвросий написав:
  Мизантрóп написав:нет таких пенсий.Есть максимальная+ доплаты от структур,как в НБУ например.Но далеко не 100к


у госслужащих низшего звена стандартная пенсия 15000

у высшего 17000-18000 с учетом за ранг и держслужбу.И как на них прожить? Радуют квартальные добавки от структур
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Пон 28 гру, 2020 20:06, всього редагувалось 1 раз.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 20:06

  Мизантрóп написав:у высшего 17000.И как на них прожить?


Так это-же только пенсия. А еще зарплата, там-сям еще 15 тыщ набегает. Плюс доходы от сдачи квартир в аренду. С 3-5 квартир тоже неплохая прибавка к пенсии набегает... :D
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 20:07

  Амвросий написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:руководить Укрпочтой из села - сложно.


На одну такую зарплату можно десяток сел целиком нанять. :)

Да хоть Черниговскую область. А толку?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 20:10

  Амвросий написав:
  Мизантрóп написав:у высшего 17000.И как на них прожить?


Так это-же только пенсия. А еще зарплата, там-сям еще 15 тыщ набегает. Плюс доходы от сдачи квартир в аренду. С 3-5 квартир тоже неплохая прибавка к пенсии набегает... :D

ну то если пенс работает ещё.Доходы от аренд и там сям конечно подспорье,но тяжко,поверьте мне.Ведь нужно содержать загородние усадьбы,небольшой автопарк,спасалоны посещать,фитнес благо отпал в 2020,да и детишкам с внуками на ко...нфеты надо не из АТБ.Ой нелегко
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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