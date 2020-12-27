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У 2020 році з вулиць Києва
евакуювали понад 50 тисяч авто

У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авто
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 11:54

У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авто

Пропонуємо до обговорення:
Столична інспекція з паркування протягом 2020 року здійснила майже 50 тисяч евакуацій авто з київських вулиць на штрафмайданчики.

Дивися повний текст У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авто.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 11:54

Сомнительное достижение.
Нужно менять подход, как можно строить жилие дома в Киеве в 2020 году без подземных паркингов?
Rainbow
 
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