Столична інспекція з паркування протягом 2020 року здійснила майже 50 тисяч евакуацій авто з київських вулиць на штрафмайданчики.
Дивися повний текст У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авто.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 11:54
У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авто
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Дивися повний текст У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авто.
Додано: Пон 28 гру, 2020 11:54
Сомнительное достижение.
Нужно менять подход, как можно строить жилие дома в Киеве в 2020 году без подземных паркингов?
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