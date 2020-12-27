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У 2020 році з вулиць Києва
евакуювали понад 50 тисяч авто

У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авто
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  #12>
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 11:54

У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авто

Пропонуємо до обговорення:
Столична інспекція з паркування протягом 2020 року здійснила майже 50 тисяч евакуацій авто з київських вулиць на штрафмайданчики.

Дивися повний текст У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авто.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 11:54

Сомнительное достижение.
Нужно менять подход, как можно строить жилие дома в Киеве в 2020 году без подземных паркингов?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 12:31

Rainbow на самом деле строят больше чем покупают. Подземный паркинг дорогое удовольствие по затратам, его нельзя просто так построить. Почти в любом свежем ЖК есть паркоместа в продаже, при этом люди паркуют машины на тротуарах вокрух дома.
Все ждут бесплатных парковок. Пока в городе можно "бесплатно" владеть авто - будут проблемы и с пробками, и с парковкой.
egor6508
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 12:41

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Столична інспекція з паркування протягом 2020 року здійснила майже 50 тисяч евакуацій авто з київських вулиць на штрафмайданчики.

Дивися повний текст У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авто.

Звучит как советская статистика.

При таком уровне эвакуации сейчас бы в Киеве была почти идеальная ситуация с парковкой.

Пусть в Киеве 3 миллиона населения. Пусть в сосав средней семьи входит три человека. Это значит что в Киеве около миллиона семей. Пусть у каждой второй семьи есть автомобиль. Итого в Киеве 500000 легковых авто и потенциальных нарушителей правил парковки. 50000 автомобилей эвакуировано, их владельцы уплатили штраф и забрали свои корыта. Это значит что каждый десятый владелец авто получил волшебную здюлину за то что нарушил правила. Думаю будь это реально - этот каждый десятый сам бы задумался о том стоит ли бросать корыто на переходе и наверняка поделился бы печатью минимум с одним коллегой который тоже задумался бы.

И эти ж 50000 ешё не включают тех кому просто выписали штраф без эвакуации, тоесть степерь накрытия быдла штрафами ещё больше.

Ну и на самом деле уровень автообилизации наверняка меньше чем "машина в каждой второй семье", тоесть автомобилей меньше.
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vitaliy_berdinskikh
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А ви спросите у мера кому в карман идут деньги за эвакуацию.
alex_817
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 14:38

Re: У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авт

  egor6508 написав:Подземный паркинг дорогое удовольствие по затратам, его нельзя просто так построить.

Киев в заторах - это дорогое удовольствие.
ДБК4, всякие Аркады (в прошлом), Киевгорстрой (Позняки,4) изуродовали город и продолжают это делать.

В развитых странах все спрятано под ЖК и ТРЦ.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 15:14

А может просто пара прекратить застраивать дороги и парки многоетажками и ТРЦ? Если в Киеве строят сейчас в основном 24-х етажки а на болотах левого берега уже не редкость 35-ти етажные коробки то представьте какие площади нужно отвести под парковки для понаехавшего быдла типо vitaliy_berdinskikh. Киев превратили в помойку.
asurovv960
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 15:19

Ага. Как всегда виноваты автомобили а не застройщики которые застроили даже дороги и развязки, На конечной 3-го трамвая уже лет 10 посреди развязки прямо на дороге, над трамвайным депо и над мостом строится многоетажное ТРЦ. Каждый день там собираются километровые пробки потому что 2/3 дороги забрали под строительство.
asurovv960
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 16:26

  egor6508 написав:Rainbow на самом деле строят больше чем покупают. Подземный паркинг дорогое удовольствие по затратам, его нельзя просто так построить. Почти в любом свежем ЖК есть паркоместа в продаже, при этом люди паркуют машины на тротуарах вокрух дома.
Все ждут бесплатных парковок. Пока в городе можно "бесплатно" владеть авто - будут проблемы и с пробками, и с парковкой.

Сейчас паркоместо в среднем 500тыс.грн, естественно это нереально дорого, не у всех машины по 100куе. Конечно будут на тротуарах ставить.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 16:31

  vitaliy_berdinskikh написав:
  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Столична інспекція з паркування протягом 2020 року здійснила майже 50 тисяч евакуацій авто з київських вулиць на штрафмайданчики.

Дивися повний текст У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авто.

Звучит как советская статистика.

При таком уровне эвакуации сейчас бы в Киеве была почти идеальная ситуация с парковкой.

Пусть в Киеве 3 миллиона населения. Пусть в сосав средней семьи входит три человека. Это значит что в Киеве около миллиона семей. Пусть у каждой второй семьи есть автомобиль. Итого в Киеве 500000 легковых авто и потенциальных нарушителей правил парковки. 50000 автомобилей эвакуировано, их владельцы уплатили штраф и забрали свои корыта. Это значит что каждый десятый владелец авто получил волшебную здюлину за то что нарушил правила. Думаю будь это реально - этот каждый десятый сам бы задумался о том стоит ли бросать корыто на переходе и наверняка поделился бы печатью минимум с одним коллегой который тоже задумался бы.

И эти ж 50000 ешё не включают тех кому просто выписали штраф без эвакуации, тоесть степерь накрытия быдла штрафами ещё больше.

Ну и на самом деле уровень автообилизации наверняка меньше чем "машина в каждой второй семье", тоесть автомобилей меньше.


Статистика скорее немного заниженная. На одну площадку в день в среднем привозят 150-200 авто и работает все это еще с конца весны, а таких площадок в Киеве нынче четыре.
kbadoo
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