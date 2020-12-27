Столична інспекція з паркування протягом 2020 року здійснила майже 50 тисяч евакуацій авто з київських вулиць на штрафмайданчики.
Дивися повний текст У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авто.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 11:54
У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авто
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авто.
Додано: Пон 28 гру, 2020 11:54
Сомнительное достижение.
Нужно менять подход, как можно строить жилие дома в Киеве в 2020 году без подземных паркингов?
Додано: Пон 28 гру, 2020 12:31
Rainbow на самом деле строят больше чем покупают. Подземный паркинг дорогое удовольствие по затратам, его нельзя просто так построить. Почти в любом свежем ЖК есть паркоместа в продаже, при этом люди паркуют машины на тротуарах вокрух дома.
Все ждут бесплатных парковок. Пока в городе можно "бесплатно" владеть авто - будут проблемы и с пробками, и с парковкой.
Додано: Пон 28 гру, 2020 12:41
Звучит как советская статистика.
При таком уровне эвакуации сейчас бы в Киеве была почти идеальная ситуация с парковкой.
Пусть в Киеве 3 миллиона населения. Пусть в сосав средней семьи входит три человека. Это значит что в Киеве около миллиона семей. Пусть у каждой второй семьи есть автомобиль. Итого в Киеве 500000 легковых авто и потенциальных нарушителей правил парковки. 50000 автомобилей эвакуировано, их владельцы уплатили штраф и забрали свои корыта. Это значит что каждый десятый владелец авто получил волшебную здюлину за то что нарушил правила. Думаю будь это реально - этот каждый десятый сам бы задумался о том стоит ли бросать корыто на переходе и наверняка поделился бы печатью минимум с одним коллегой который тоже задумался бы.
И эти ж 50000 ешё не включают тех кому просто выписали штраф без эвакуации, тоесть степерь накрытия быдла штрафами ещё больше.
Ну и на самом деле уровень автообилизации наверняка меньше чем "машина в каждой второй семье", тоесть автомобилей меньше.
Mind the gap.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 14:38
Re: У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авт
Додано: Пон 28 гру, 2020 15:14
А может просто пара прекратить застраивать дороги и парки многоетажками и ТРЦ? Если в Киеве строят сейчас в основном 24-х етажки а на болотах левого берега уже не редкость 35-ти етажные коробки то представьте какие площади нужно отвести под парковки для понаехавшего быдла типо vitaliy_berdinskikh. Киев превратили в помойку.
Додано: Пон 28 гру, 2020 15:19
Ага. Как всегда виноваты автомобили а не застройщики которые застроили даже дороги и развязки, На конечной 3-го трамвая уже лет 10 посреди развязки прямо на дороге, над трамвайным депо и над мостом строится многоетажное ТРЦ. Каждый день там собираются километровые пробки потому что 2/3 дороги забрали под строительство.
Додано: Пон 28 гру, 2020 16:26
Сейчас паркоместо в среднем 500тыс.грн, естественно это нереально дорого, не у всех машины по 100куе. Конечно будут на тротуарах ставить.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 16:31
Статистика скорее немного заниженная. На одну площадку в день в среднем привозят 150-200 авто и работает все это еще с конца весны, а таких площадок в Киеве нынче четыре.
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