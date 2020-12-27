У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авто

Додано: Пон 28 гру, 2020 17:22

vitaliy_berdinskikh написав: kbadoo написав: Статистика скорее немного заниженная. Статистика скорее немного заниженная.

Если бы статистика была заниженная то Киев сейчас бы был как нормальный европейский город:

все паркуются только там где можно, а не где хочется;

пробки лишь из-за трафика, а не забитых паркованцами улиц;

такой дичи как запаркованные на перекрёстах или переходах - нет как класса.

Ну и я думаю что поскольку полиция в Киеве и Харькове одна то это обязательно отразилось бы и на наших улицах. Но только за последние две поездки: мерс GLX запаркованный на Т-перекрестке двух улиц, стоит поперёк перекрёстка; какой-то бусик похоже решивший выбежать за пивом/сигаретами и остановившийся прямо на переходе перед регулируемым перекрёстком выезда с парковки супермаркета и перекрывший правую полосу (в левой стоят те кому надо повернуть на парковку). Если бы статистика была заниженная то Киев сейчас бы был как нормальный европейский город:Ну и я думаю что поскольку полиция в Киеве и Харькове одна то это обязательно отразилось бы и на наших улицах. Но только за последние две поездки: мерс GLX запаркованный на Т-перекрестке двух улиц, стоит поперёк перекрёстка; какой-то бусик похоже решивший выбежать за пивом/сигаретами и остановившийся прямо на переходе перед регулируемым перекрёстком выезда с парковки супермаркета и перекрывший правую полосу (в левой стоят те кому надо повернуть на парковку).

Это Вам так бы хотелось... По факту чтобы так было надо эвакуировать раз в 10-50 больше чем те несчастные 600-800 авто в день, так как на весь Киев это просто капля в море. Простой пример: зоопарк в выходные, вся автобусная вокруг запаркована - машин сотни. Приехало 10 эвакуаторов, забрало 10 машин (час-полтора чтобы отвезти их на штраф площадку и вернуться), а остались все те же сотни. Всех банально не могут осилить и словить. Также по всему Киеву ибо машинами он перегружен и любая загруженная улица это сотни машин.