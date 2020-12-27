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У 2020 році з вулиць Києва
евакуювали понад 50 тисяч авто

У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авто
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  #<12
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 16:40

  vitaliy_berdinskikh написав:Звучит как советская статистика.
При таком уровне эвакуации сейчас бы в Киеве была почти идеальная ситуация с парковкой.

В Киеве много транзитного транспорта.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 16:47

Re: У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авт

  kbadoo написав:Статистика скорее немного заниженная.

Если бы статистика была заниженная то Киев сейчас бы был как нормальный европейский город:
  • все паркуются только там где можно, а не где хочется;
  • пробки лишь из-за трафика, а не забитых паркованцами улиц;
  • такой дичи как запаркованные на перекрёстах или переходах - нет как класса.

Ну и я думаю что поскольку полиция в Киеве и Харькове одна то это обязательно отразилось бы и на наших улицах. Но только за последние две поездки: мерс GLX запаркованный на Т-перекрестке двух улиц, стоит поперёк перекрёстка; какой-то бусик похоже решивший выбежать за пивом/сигаретами и остановившийся прямо на переходе перед регулируемым перекрёстком выезда с парковки супермаркета и перекрывший правую полосу (в левой стоят те кому надо повернуть на парковку).
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 16:54

  unicdima написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Звучит как советская статистика.
При таком уровне эвакуации сейчас бы в Киеве была почти идеальная ситуация с парковкой.

В Киеве много транзитного транспорта.

Для транзитника эвакуация это ещё больший ущерб: ему кроме штрафа придётся потратиться на хоть какое-нибудь жильё пока он будет искать своё корыто. Ну или он потеряет следующий день если будет ехать из Киева ночью. Плюс у транзитников и зарплаты не киевские.
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  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:08

  vitaliy_berdinskikh написав:Для транзитника эвакуация это ещё больший ущерб: ему кроме штрафа придётся потратиться на хоть какое-нибудь жильё пока он будет искать своё корыто. Ну или он потеряет следующий день если будет ехать из Киева ночью. Плюс у транзитников и зарплаты не киевские.

Видел и с иностранными номерами увозили и явно не наших б.л.яхарей.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:13

Re: У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авт

  unicdima написав:Видел и с иностранными номерами увозили и явно не наших б.л.яхарей.

Я ж не говорю что вообще не эвакуируют. Но количество эвакуированных явно в разы меньше. Иначе были бы хоть какие-то результаты от потерянного водятлами времени, уплаченных ими штрафов и услуг по эвакуации.
Mind the gap.
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  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:16

  vitaliy_berdinskikh написав:
  unicdima написав:Видел и с иностранными номерами увозили и явно не наших б.л.яхарей.

Я ж не говорю что вообще не эвакуируют. Но количество эвакуированных явно в разы меньше. Иначе были бы хоть какие-то результаты от потерянного водятлами времени, уплаченных ими штрафов и услуг по эвакуации.

мне тоже цифра показалась большой, а разделил на год и вышло всего 137 машин в день.
реально.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:19

Re: У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авт

  unicdima написав:вышло всего 137 машин в день

Эх, в Харькове бы хотя бы такие цифры...
У нас если что и эвакуируют то это обычно после ДТП или просто машина сломалась.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:22

  vitaliy_berdinskikh написав:
  kbadoo написав:Статистика скорее немного заниженная.

Если бы статистика была заниженная то Киев сейчас бы был как нормальный европейский город:
  • все паркуются только там где можно, а не где хочется;
  • пробки лишь из-за трафика, а не забитых паркованцами улиц;
  • такой дичи как запаркованные на перекрёстах или переходах - нет как класса.

Ну и я думаю что поскольку полиция в Киеве и Харькове одна то это обязательно отразилось бы и на наших улицах. Но только за последние две поездки: мерс GLX запаркованный на Т-перекрестке двух улиц, стоит поперёк перекрёстка; какой-то бусик похоже решивший выбежать за пивом/сигаретами и остановившийся прямо на переходе перед регулируемым перекрёстком выезда с парковки супермаркета и перекрывший правую полосу (в левой стоят те кому надо повернуть на парковку).


Это Вам так бы хотелось... По факту чтобы так было надо эвакуировать раз в 10-50 больше чем те несчастные 600-800 авто в день, так как на весь Киев это просто капля в море. Простой пример: зоопарк в выходные, вся автобусная вокруг запаркована - машин сотни. Приехало 10 эвакуаторов, забрало 10 машин (час-полтора чтобы отвезти их на штраф площадку и вернуться), а остались все те же сотни. Всех банально не могут осилить и словить. Также по всему Киеву ибо машинами он перегружен и любая загруженная улица это сотни машин.
kbadoo
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:26

Re: У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авт

  kbadoo написав:те несчастные 600-800 авто в день, так как на весь Киев это просто капля в море. ... Приехало 10 эвакуаторов, забрало 10 машин

Не сходится. Если эвакуаторы не могут забрать много машин то откуда такие большие цифры эвакуированных?

Ну и да, там выше unicdima посчитал - в среднем это 137 машин в день, а не 600-800. И даже если эвакуируют только по рабочим - согласно статьи это 192 машины.
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