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У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 гру, 2020 16:40
vitaliy_berdinskikh написав:
Звучит как советская статистика.
При таком уровне эвакуации сейчас бы в Киеве была почти идеальная ситуация с парковкой.
В Киеве много транзитного транспорта.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 16:47
kbadoo написав:
Статистика скорее немного заниженная.
Если бы статистика была заниженная то Киев сейчас бы был как нормальный европейский город:
- все паркуются только там где можно, а не где хочется;
- пробки лишь из-за трафика, а не забитых паркованцами улиц;
- такой дичи как запаркованные на перекрёстах или переходах - нет как класса.
Ну и я думаю что поскольку полиция в Киеве и Харькове одна то это обязательно отразилось бы и на наших улицах. Но только за последние две поездки: мерс GLX запаркованный на Т-перекрестке двух улиц, стоит поперёк перекрёстка; какой-то бусик похоже решивший выбежать за пивом/сигаретами и остановившийся прямо на переходе перед регулируемым перекрёстком выезда с парковки супермаркета и перекрывший правую полосу (в левой стоят те кому надо повернуть на парковку).
Mind the gap.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 16:54
unicdima написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Звучит как советская статистика.
При таком уровне эвакуации сейчас бы в Киеве была почти идеальная ситуация с парковкой.
В Киеве много транзитного транспорта.
Для транзитника эвакуация это ещё больший ущерб: ему кроме штрафа придётся потратиться на хоть какое-нибудь жильё пока он будет искать своё корыто. Ну или он потеряет следующий день если будет ехать из Киева ночью. Плюс у транзитников и зарплаты не киевские.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Додано: Пон 28 гру, 2020 17:08
vitaliy_berdinskikh написав:
Для транзитника эвакуация это ещё больший ущерб: ему кроме штрафа придётся потратиться на хоть какое-нибудь жильё пока он будет искать своё корыто. Ну или он потеряет следующий день если будет ехать из Киева ночью. Плюс у транзитников и зарплаты не киевские.
Видел и с иностранными номерами увозили и явно не наших б.л.яхарей.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 17:13
unicdima написав:
Видел и с иностранными номерами увозили и явно не наших б.л.яхарей.
Я ж не говорю что вообще не эвакуируют. Но количество эвакуированных явно в разы меньше. Иначе были бы хоть какие-то результаты от потерянного водятлами времени, уплаченных ими штрафов и услуг по эвакуации.
Mind the gap.
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- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Додано: Пон 28 гру, 2020 17:16
vitaliy_berdinskikh написав: unicdima написав:
Видел и с иностранными номерами увозили и явно не наших б.л.яхарей.
Я ж не говорю что вообще не эвакуируют. Но количество эвакуированных явно в разы меньше. Иначе были бы хоть какие-то результаты от потерянного водятлами времени, уплаченных ими штрафов и услуг по эвакуации.
мне тоже цифра показалась большой, а разделил на год и вышло всего 137 машин в день.
реально.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 17:19
unicdima написав:
вышло всего 137 машин в день
Эх, в Харькове бы хотя бы такие цифры...
У нас если что и эвакуируют то это обычно после ДТП или просто машина сломалась.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 17:22
vitaliy_berdinskikh написав: kbadoo написав:
Статистика скорее немного заниженная.
Если бы статистика была заниженная то Киев сейчас бы был как нормальный европейский город:
- все паркуются только там где можно, а не где хочется;
- пробки лишь из-за трафика, а не забитых паркованцами улиц;
- такой дичи как запаркованные на перекрёстах или переходах - нет как класса.
Ну и я думаю что поскольку полиция в Киеве и Харькове одна то это обязательно отразилось бы и на наших улицах. Но только за последние две поездки: мерс GLX запаркованный на Т-перекрестке двух улиц, стоит поперёк перекрёстка; какой-то бусик похоже решивший выбежать за пивом/сигаретами и остановившийся прямо на переходе перед регулируемым перекрёстком выезда с парковки супермаркета и перекрывший правую полосу (в левой стоят те кому надо повернуть на парковку).
Это Вам так бы хотелось... По факту чтобы так было надо эвакуировать раз в 10-50 больше чем те несчастные 600-800 авто в день, так как на весь Киев это просто капля в море. Простой пример: зоопарк в выходные, вся автобусная вокруг запаркована - машин сотни. Приехало 10 эвакуаторов, забрало 10 машин (час-полтора чтобы отвезти их на штраф площадку и вернуться), а остались все те же сотни. Всех банально не могут осилить и словить. Также по всему Киеву ибо машинами он перегружен и любая загруженная улица это сотни машин.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 17:26
kbadoo написав:
те несчастные 600-800 авто
в день, так как на весь Киев это просто капля в море. ... Приехало 10 эвакуаторов, забрало 10 машин
Не сходится. Если эвакуаторы не могут забрать много машин то откуда такие большие цифры эвакуированных?
Ну и да, там выше unicdima
посчитал - в среднем это 137 машин в день, а не 600-800. И даже если эвакуируют только по рабочим - согласно статьи это 192 машины.
Mind the gap.
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