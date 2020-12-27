RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У 2020 році з вулиць Києва
евакуювали понад 50 тисяч авто

У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авто
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:38

Re: У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авт

  kbadoo написав:Вполне выходит на те цифры которые и озвучили.

Тогда совсем скоро можно будет спокойно ехать в Киев на своём авто.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2509
З нами з: 06.08.19
Подякував: 605 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:05

Re: У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авт

Если эвакуируют хотя бы сотню в сутки - это уже круто. В Одессе тоже давно всё автомобилями заставлено сверх всякой меры и ПДД. Недавно в очередной раз мерия гордо заявила, что полицаи всё таки начинают выписывать штрафы за неправильную парковку. Но сразу отметила, что больше ничего сделать нельзя, потому, что у нищего миллионного города эвакуаторов нет. Совсем. Возможно, в следующем году появятся. Но терзают смутные сомнения.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 680
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:31

Реальный штраф в районе 1200, городу мизер достается
Moimir
 
Повідомлень: 973
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Названо найкращу основну валюту світу у 2020 році
R2 » Нед 27 гру, 2020 17:43
0 176
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 гру, 2020 17:43
R2
Названо середній вік "пригнаних" авто в Україні
R2 » Нед 27 гру, 2020 01:07
1 158
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 гру, 2020 01:07
bodia1406
Український ринок електрокарів зросте до 50 тисяч машин
R2 » Нед 27 гру, 2020 01:06
1 126
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 гру, 2020 01:06
bodia1406

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.