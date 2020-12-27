У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авто

Тогда совсем скоро можно будет спокойно ехать в Киев на своём авто.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 17:38
Re: У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авт
Тогда совсем скоро можно будет спокойно ехать в Киев на своём авто.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 28 гру, 2020 18:05
Re: У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авт
Если эвакуируют хотя бы сотню в сутки - это уже круто. В Одессе тоже давно всё автомобилями заставлено сверх всякой меры и ПДД. Недавно в очередной раз мерия гордо заявила, что полицаи всё таки начинают выписывать штрафы за неправильную парковку. Но сразу отметила, что больше ничего сделать нельзя, потому, что у нищего миллионного города эвакуаторов нет. Совсем. Возможно, в следующем году появятся. Но терзают смутные сомнения.
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