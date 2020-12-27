У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авто

Звучит как советская статистика.При таком уровне эвакуации сейчас бы в Киеве была почти идеальная ситуация с парковкой.Пусть в Киеве 3 миллиона населения. Пусть в сосав средней семьи входит три человека. Это значит что в Киеве около миллиона семей. Пусть у каждой второй семьи есть автомобиль. Итого в Киеве 500000 легковых авто и потенциальных нарушителей правил парковки. 50000 автомобилей эвакуировано, их владельцы уплатили штраф и забрали свои корыта. Это значит что каждый десятый владелец авто получил волшебную здюлину за то что нарушил правила. Думаю будь это реально - этот каждый десятый сам бы задумался о том стоит ли бросать корыто на переходе и наверняка поделился бы печатью минимум с одним коллегой который тоже задумался бы.И эти ж 50000 ешё не включают тех кому просто выписали штраф без эвакуации, тоесть степерь накрытия быдла штрафами ещё больше.Ну и на самом деле уровень автообилизации наверняка меньше чем "машина в каждой второй семье", тоесть автомобилей меньше.