У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авто

Тогда совсем скоро можно будет спокойно ехать в Киев на своём авто.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 17:38
Re: У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авт
Тогда совсем скоро можно будет спокойно ехать в Киев на своём авто.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 28 гру, 2020 18:05
Re: У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авт
Если эвакуируют хотя бы сотню в сутки - это уже круто. В Одессе тоже давно всё автомобилями заставлено сверх всякой меры и ПДД. Недавно в очередной раз мерия гордо заявила, что полицаи всё таки начинают выписывать штрафы за неправильную парковку. Но сразу отметила, что больше ничего сделать нельзя, потому, что у нищего миллионного города эвакуаторов нет. Совсем. Возможно, в следующем году появятся. Но терзают смутные сомнения.
Додано: Пон 28 гру, 2020 21:52
Тут приводять цифру в 900 000 автомобілів у Києві
Додано: Пон 28 гру, 2020 22:09
тоже об этом подумал, скоро будут рапортовать о 100 тыс эвакуированных автомобилей, потом 150 тыс, потом 200 тыс...
Ваш расчет близок к реальным цифрам. В Украине на 1000 человек приходится 202 автомобиля = 0.2 автомобиля на человека. Для 3 миллионного города - это 3млн * 0.2 = 600 тыс. автомобилей.
Для сравнения в США на 1000 человек приходится 797 автомобилей = 0.8 автомобиля на человека. И при этом в США с парковками и пробками такого песца как у нас нет, там пробками называют привычную для нас тянучку. И что интересно, в США бесплатно припарковать машину не проблема - возле каждого супермакета, у каждого молла огромные бесплатные парковки, которые заполнены в лучшем случае на половину.
Очевидно проблема в инфраструктуре, а именно - отсутствие нормальных широкополосных дорог, подземных паркингов, перехватывающих парковок на въезде в город и на пригородных жд станциях. И т.д. и т.п.
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