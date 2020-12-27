Додано: Пон 28 гру, 2020 22:09

vitaliy_berdinskikh написав: R2 написав: У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авто. У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авто.

Звучит как советская статистика. Звучит как советская статистика.

vitaliy_berdinskikh написав: Ну и на самом деле уровень автообилизации наверняка меньше чем "машина в каждой второй семье", тоесть автомобилей меньше. Ну и на самом деле уровень автообилизации наверняка меньше чем "машина в каждой второй семье", тоесть автомобилей меньше.

тоже об этом подумал, скоро будут рапортовать о 100 тыс эвакуированных автомобилей, потом 150 тыс, потом 200 тыс...Ваш расчет близок к реальным цифрам. В Украине на 1000 человек приходится 202 автомобиля = 0.2 автомобиля на человека. Для 3 миллионного города - это 3млн * 0.2 = 600 тыс. автомобилей.Для сравнения в США на 1000 человек приходится 797 автомобилей = 0.8 автомобиля на человека. И при этом в США с парковками и пробками такого песца как у нас нет, там пробками называют привычную для нас тянучку. И что интересно, в США бесплатно припарковать машину не проблема - возле каждого супермакета, у каждого молла огромные бесплатные парковки, которые заполнены в лучшем случае на половину.Если бы отношение числа людей к числу автомобилей было таким-же как в США, то в Киеве было бы не 600 тыс, а 2.4 млн. автомобилей.Если Киев испытывает сложности при 600 тыс. автомобилях, то даже сложно представить что было бы при 2.4 млн. авто. А ведь в США именно такое число автомобилей на человека и живут люди - и бесплатные парковки есть и пробок таких нет...Очевидно проблема в инфраструктуре, а именно - отсутствие нормальных широкополосных дорог, подземных паркингов, перехватывающих парковок на въезде в город и на пригородных жд станциях. И т.д. и т.п.