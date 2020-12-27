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У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авто
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Додано: Пон 28 гру, 2020 17:38
kbadoo написав:
Вполне выходит на те цифры которые и озвучили.
Тогда совсем скоро можно будет спокойно ехать в Киев на своём авто.
Mind the gap.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 18:05
Если эвакуируют хотя бы сотню в сутки - это уже круто. В Одессе тоже давно всё автомобилями заставлено сверх всякой меры и ПДД. Недавно в очередной раз мерия гордо заявила, что полицаи всё таки начинают выписывать штрафы за неправильную парковку. Но сразу отметила, что больше ничего сделать нельзя, потому, что у нищего миллионного города эвакуаторов нет. Совсем. Возможно, в следующем году появятся. Но терзают смутные сомнения.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 18:31
Реальный штраф в районе 1200, городу мизер достается
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Додано: Пон 28 гру, 2020 21:52
vitaliy_berdinskikh написав:
Звучит как советская статистика.
При таком уровне эвакуации сейчас бы в Киеве была почти идеальная ситуация с парковкой.
Пусть в Киеве 3 миллиона населения. Пусть в сосав средней семьи входит три человека. Это значит что в Киеве около миллиона семей. Пусть у каждой второй семьи есть автомобиль. Итого в Киеве 500000 легковых авто и потенциальных нарушителей правил парковки. 50000 автомобилей эвакуировано, их владельцы уплатили штраф и забрали свои корыта. Это значит что каждый десятый владелец авто получил волшебную здюлину за то что нарушил правила. Думаю будь это реально - этот каждый десятый сам бы задумался о том стоит ли бросать корыто на переходе и наверняка поделился бы печатью минимум с одним коллегой который тоже задумался бы.
И эти ж 50000 ешё не включают тех кому просто выписали штраф без эвакуации, тоесть степерь накрытия быдла штрафами ещё больше.
Ну и на самом деле уровень автообилизации наверняка меньше чем "машина в каждой второй семье", тоесть автомобилей меньше.
Тут приводять цифру в 900 000 автомобілів у Києві
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Додано: Пон 28 гру, 2020 22:09
vitaliy_berdinskikh написав: R2 написав:
У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авто.
Звучит как советская статистика.
тоже об этом подумал, скоро будут рапортовать о 100 тыс эвакуированных автомобилей, потом 150 тыс, потом 200 тыс...
vitaliy_berdinskikh написав:
Ну и на самом деле уровень автообилизации наверняка меньше чем "машина в каждой второй семье", тоесть автомобилей меньше.
Ваш расчет близок к реальным цифрам. В Украине на 1000 человек приходится 202 автомобиля = 0.2 автомобиля на человека. Для 3 миллионного города - это 3млн * 0.2 = 600 тыс. автомобилей.
Для сравнения в США на 1000 человек приходится 797 автомобилей = 0.8 автомобиля на человека. И при этом в США с парковками и пробками такого песца как у нас нет, там пробками называют привычную для нас тянучку. И что интересно, в США бесплатно припарковать машину не проблема - возле каждого супермакета, у каждого молла огромные бесплатные парковки, которые заполнены в лучшем случае на половину.
Если бы отношение числа людей к числу автомобилей было таким-же как в США, то в Киеве было бы не 600 тыс, а 2.4 млн. автомобилей.
Если Киев испытывает сложности при 600 тыс. автомобилях, то даже сложно представить что было бы при 2.4 млн. авто. А ведь в США именно такое число автомобилей на человека и живут люди - и бесплатные парковки есть и пробок таких нет...
Очевидно проблема в инфраструктуре, а именно - отсутствие нормальных широкополосных дорог, подземных паркингов, перехватывающих парковок на въезде в город и на пригородных жд станциях. И т.д. и т.п.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 08:38
egor6508 написав:Rainbow
на самом деле строят больше чем покупают. Подземный паркинг дорогое удовольствие по затратам, его нельзя просто так построить. Почти в любом свежем ЖК есть паркоместа в продаже, при этом люди паркуют машины на тротуарах вокрух дома.
Все ждут бесплатных парковок. Пока в городе можно "бесплатно" владеть авто - будут проблемы и с пробками, и с парковкой.
Законодательно принять нужно, что дом строится с инфраструктурой. Формула минимальная - 1 квартира=1 паркоместо. И "не купить" его будет нельзя- ого автоматом войдёт в стоимость квартиры. Проблемы решатся сами собой.то единственный выход.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 08:41
vitaliy_berdinskikh написав:
Звучит как советская статистика.
При таком уровне эвакуации сейчас бы в Киеве была почти идеальная ситуация с парковкой.
Пусть в Киеве 3 миллиона населения. Пусть в сосав средней семьи входит три человека. Это значит что в Киеве около миллиона семей. Пусть у каждой второй семьи есть автомобиль. Итого в Киеве 500000 легковых авто и потенциальных нарушителей правил парковки. 50000 автомобилей эвакуировано, их владельцы уплатили штраф и забрали свои корыта. Это значит что каждый десятый владелец авто получил волшебную здюлину за то что нарушил правила. Думаю будь это реально - этот каждый десятый сам бы задумался о том стоит ли бросать корыто на переходе и наверняка поделился бы печатью минимум с одним коллегой который тоже задумался бы.
И эти ж 50000 ешё не включают тех кому просто выписали штраф без эвакуации, тоесть степерь накрытия быдла штрафами ещё больше.
Ну и на самом деле уровень автообилизации наверняка меньше чем "машина в каждой второй семье", тоесть автомобилей меньше.
У вас в постановке задачи ошибка. В Киеве 5-6 миллионов. Город перенаселен. 3 миллиона- это официально, считайте киевлян с пропиской. Но я согласен, что мало эвакуаций. Жлобья на дорогах- море и паркуются, как идиоты, где попало.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 08:54
kbadoo написав: vitaliy_berdinskikh написав: kbadoo написав:
Статистика скорее немного заниженная.
Если бы статистика была заниженная то Киев сейчас бы был как нормальный европейский город:
- все паркуются только там где можно, а не где хочется;
- пробки лишь из-за трафика, а не забитых паркованцами улиц;
- такой дичи как запаркованные на перекрёстах или переходах - нет как класса.
Ну и я думаю что поскольку полиция в Киеве и Харькове одна то это обязательно отразилось бы и на наших улицах. Но только за последние две поездки: мерс GLX запаркованный на Т-перекрестке двух улиц, стоит поперёк перекрёстка; какой-то бусик похоже решивший выбежать за пивом/сигаретами и остановившийся прямо на переходе перед регулируемым перекрёстком выезда с парковки супермаркета и перекрывший правую полосу (в левой стоят те кому надо повернуть на парковку).
Это Вам так бы хотелось... По факту чтобы так было надо эвакуировать раз в 10-50 больше чем те несчастные 600-800 авто в день, так как на весь Киев это просто капля в море. Простой пример: зоопарк в выходные, вся автобусная вокруг запаркована - машин сотни. Приехало 10 эвакуаторов, забрало 10 машин (час-полтора чтобы отвезти их на штраф площадку и вернуться), а остались все те же сотни. Всех банально не могут осилить и словить. Также по всему Киеву ибо машинами он перегружен и любая загруженная улица это сотни машин.
+1 по Жилянской - можно весь день неадекватов мотаться эвакуировать. Будут и деньги в бюджете от водятлов. А вообще с фотофиксацией штраф должен иметь право выписывать инспектор и тупо обилечивать под дворник. Это быстрее и эффективнее будет в том же Зоопарке. Приезжал с малым- там просто заповедник неадекватов в части парковки. Сейчас, кстати, строЯт там большой паркинг на Зоологической
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