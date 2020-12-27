У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авто

SMOKE написав:egor6508 написав:Rainbow на самом деле строят больше чем покупают. Подземный паркинг дорогое удовольствие по затратам, его нельзя просто так построить. Почти в любом свежем ЖК есть паркоместа в продаже, при этом люди паркуют машины на тротуарах вокрух дома.
Все ждут бесплатных парковок. Пока в городе можно "бесплатно" владеть авто - будут проблемы и с пробками, и с парковкой.
Законодательно принять нужно, что дом строится с инфраструктурой. Формула минимальная - 1 квартира=1 паркоместо. И "не купить" его будет нельзя- ого автоматом войдёт в стоимость квартиры. Проблемы решатся сами собой.то единственный выход.
Замечательное предложение! Если уже не начать шевелиться, то через пару лет вообще ни выехать/проехать/припарковаться не сможем.