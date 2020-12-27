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У 2020 році з вулиць Києва
евакуювали понад 50 тисяч авто

У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:04

  SMOKE написав:
  egor6508 написав:Rainbow на самом деле строят больше чем покупают. Подземный паркинг дорогое удовольствие по затратам, его нельзя просто так построить. Почти в любом свежем ЖК есть паркоместа в продаже, при этом люди паркуют машины на тротуарах вокрух дома.
Все ждут бесплатных парковок. Пока в городе можно "бесплатно" владеть авто - будут проблемы и с пробками, и с парковкой.

Законодательно принять нужно, что дом строится с инфраструктурой. Формула минимальная - 1 квартира=1 паркоместо. И "не купить" его будет нельзя- ого автоматом войдёт в стоимость квартиры. Проблемы решатся сами собой.то единственный выход.

Замечательное предложение! Если уже не начать шевелиться, то через пару лет вообще ни выехать/проехать/припарковаться не сможем.
Rainbow
 
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