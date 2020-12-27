У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авто

А если человеку не нужно паркоместо ввиду отсутствия автомобиля?
Или даже не так: а если человеку не нужно паркоместо под подъездом ввид того что он не ездит на работу на автомобиле потому что это минимум тупо и невыгодно?
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Додано: Вів 29 гру, 2020 14:15
А если человеку не нужно паркоместо ввиду отсутствия автомобиля?
Или даже не так: а если человеку не нужно паркоместо под подъездом ввид того что он не ездит на работу на автомобиле потому что это минимум тупо и невыгодно?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 29 гру, 2020 14:54
Re: У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авт
Площади под жилым домом будет не достаточно на всех желающих. Так что всегда найдется покупатель. И эвакуация автотранспорта не имеет ничего общего с заботой о простых смертных. Это просто один из видов заработка. Точно так же, как и полосы для общественного транспорта. Отобрать 1\3 трафика и оставить...(не знаю , как назвать то, что по ним ездит, а то обидетесь).
Додано: Вів 29 гру, 2020 14:55
Re: У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авт
Имеет так как эвакуируется не украденное авто, а авто стоящее в месте где остановка или стоянка запрещена.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 29 гру, 2020 14:57
Re: У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авт
Полосы общественного транспорта как раз позвояют быстро добираться общественным транспортом, и даже не общественным используя такси. Что кроме прямых плюсов имеет и косвенные - меньше машин на дорогах, а следовательно и меньше заторов которые мешают тем кто всё же поехал на своём личном автомобиле.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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