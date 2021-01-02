У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авто

Додано: Пон 04 січ, 2021 08:47

SMOKE написав: Так не бывает. Это как "а если я не выбрасываю мусор, чего мне платить за его вывоз". Так не бывает. Это как "а если я не выбрасываю мусор, чего мне платить за его вывоз".

SMOKE написав: Если у человека его нет- он может появиться, к нему могут приехать друзья/родственники и им нужно где- то парковаться, он может его сдавать и т.д. Если у человека его нет- он может появиться, к нему могут приехать друзья/родственники и им нужно где- то парковаться, он может его сдавать и т.д.

Не надо путать услугу без которое проживание в доме представить очень сложно и услугу которая нужна только определенному количеству жильцов.Например даже сейчас в наши жыжытализированные времена никто не предлагает в качестве обязательной услуги подключение к одному единственному провайдеру: хочешь подключаешься по ethernet к (например) Воле, хочешь к Киевстару, хочешь к Триолану, а хочешь и не подключаешься вообще потому у тебя к примеру нет компьютера и для твоих нужд вполне хватает интернета доступного на мобильном телефоне.Вот и парковка в Украине нужна только владельцам автомобилей, а не всем подряд. Мы не США и общественный транспорт у нас в городах работает.Если к человеку приехали друзья они оставляют машину на ближайшей парковке или на дороге там где парковка разрешена.Ты что, всегда когда приезжаешь в гости - паркуешь машину прямо перед ступеньками подъезда? Если нет то почему ты считаешь что тебя обязательно должно быть предоставлено паркоместо не далее чем 10-15 от стены дома?