У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авто

А если человеку не нужно паркоместо ввиду отсутствия автомобиля?
Или даже не так: а если человеку не нужно паркоместо под подъездом ввид того что он не ездит на работу на автомобиле потому что это минимум тупо и невыгодно?
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Додано: Вів 29 гру, 2020 14:15
А если человеку не нужно паркоместо ввиду отсутствия автомобиля?
Или даже не так: а если человеку не нужно паркоместо под подъездом ввид того что он не ездит на работу на автомобиле потому что это минимум тупо и невыгодно?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 29 гру, 2020 14:54
Re: У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авт
Площади под жилым домом будет не достаточно на всех желающих. Так что всегда найдется покупатель. И эвакуация автотранспорта не имеет ничего общего с заботой о простых смертных. Это просто один из видов заработка. Точно так же, как и полосы для общественного транспорта. Отобрать 1\3 трафика и оставить...(не знаю , как назвать то, что по ним ездит, а то обидетесь).
Додано: Вів 29 гру, 2020 14:55
Re: У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авт
Имеет так как эвакуируется не украденное авто, а авто стоящее в месте где остановка или стоянка запрещена.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 29 гру, 2020 14:57
Re: У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авт
Полосы общественного транспорта как раз позвояют быстро добираться общественным транспортом, и даже не общественным используя такси. Что кроме прямых плюсов имеет и косвенные - меньше машин на дорогах, а следовательно и меньше заторов которые мешают тем кто всё же поехал на своём личном автомобиле.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 29 гру, 2020 15:14
Эвакуируют 1 машину из десяти нарушителей, почему инспектор не может выписать ещё 9 штрафов и оставить под дворниками, пока эвакуируют одну, было бы желание решить проблему, уже решили бы
Додано: Вів 29 гру, 2020 15:25
Правда. Бесплатные парковки только в некомфортном Киеве
Додано: Сер 30 гру, 2020 00:21
Так это с чем угодно так работает: если делают не профессионально то и результат соответствующий.
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You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 04 січ, 2021 08:33
Так не бывает. Это как "а если я не выбрасываю мусор, чего мне платить за его вывоз". Все равно мусор у вас появляется и вы выбрасывает его. Так и с автомобилем. Если у человека его нет- он может появиться, к нему могут приехать друзья/родственники и им нужно где- то парковаться, он может его сдавать и т.д.
Додано: Пон 04 січ, 2021 08:37
Какой бред.. И первое, и второе направлено на борьбу с дятлами на дорогах. Ещё ни от одного адекватного водителя не слышал, что он против полос для общественного. Пожарная, скорая и общественный транспорт в любую мертвую пробку и тянучку должны ехать по "зелёной" улице. Четко и вовремя. Поэтому штрафы за езду по полосе, как и другие, нужно делать огромными. Как водитель говорю
Додано: Пон 04 січ, 2021 08:47
Re: У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авт
Не надо путать услугу без которое проживание в доме представить очень сложно и услугу которая нужна только определенному количеству жильцов.
Например даже сейчас в наши жыжытализированные времена никто не предлагает в качестве обязательной услуги подключение к одному единственному провайдеру: хочешь подключаешься по ethernet к (например) Воле, хочешь к Киевстару, хочешь к Триолану, а хочешь и не подключаешься вообще потому у тебя к примеру нет компьютера и для твоих нужд вполне хватает интернета доступного на мобильном телефоне.
Вот и парковка в Украине нужна только владельцам автомобилей, а не всем подряд. Мы не США и общественный транспорт у нас в городах работает.
Если к человеку приехали друзья они оставляют машину на ближайшей парковке или на дороге там где парковка разрешена.
Ты что, всегда когда приезжаешь в гости - паркуешь машину прямо перед ступеньками подъезда? Если нет то почему ты считаешь что тебя обязательно должно быть предоставлено паркоместо не далее чем 10-15 от стены дома?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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