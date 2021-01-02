У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авто

Додано: Пон 04 січ, 2021 10:05

vitaliy_berdinskikh написав: Речь вообще-то не о нормах на количество паркомест, а о включении паркоместа как обязательного аттрибута квартиры в цену новой квартиры. Речь вообще-то не о нормах на количество паркомест, а о включении паркоместа как обязательного аттрибута квартиры в цену новой квартиры.

Парковку в цену квартиры никто не заставляет включать. Не нужна парковка - не покупаешь её, берешь только квартиру. В чём проблема?Важно чтобы парковки были, потому что застройщикам выгоднее наклепать впритык крупных бизнес-центров и ТРЦ, т.к. за их площадь можно больше цену взять, чем за парковку. Поэтому нужны нормы на строительство.Как результат в центре города выростает куча бизнес-центров и ТРЦ, куда едет куча авто, а парковок нет. В результате все улочки на много кварталов вокруг забиты автомобилями посетителей и работников. Ктото подъехал в банк, а припарковаться на пол часа не может, т.к. кругом на много кварталов все заставлено машинами посетителей ТРЦ или бизнес-центра.В тех-же Штатах, все приезжают на работу в офис на автомобилях. Вокруг офисных зданий многорядные парковки. И даже когда все съезжаются, половина мест пустует. Тоже самое в каждом молле - кучи многорядных парковок, все бесплатные. Так что проблемы припарковать авто, когда приезжаешь закупиться в магазины вообще нет. Хотя плотность машин на население в Штатах в 4 раза выше, чем в Украине.Тоже самое в крупных офисных зданиях корпораций в центре города. Люди приезжают на работу на машинах, заезжают по пропуску на подземный паркинг и поднимаются с паркинга на лифте прямо в офис. Вокруг офисных зданий никаких пробок и столпотворения машин нет. При этом в обед можно спокойно сесть в авто и съездить пообедать.