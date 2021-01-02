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У 2020 році з вулиць Києва
евакуювали понад 50 тисяч авто

У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авто
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  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 09:25

  vitaliy_berdinskikh написав:Вот и парковка в Украине нужна только владельцам автомобилей, а не всем подряд. Мы не США и общественный транспорт у нас в городах работает.


В Европе тоже есть нормы на строительство парковок при возведении бизнес-центров, супермаркетов и многоквартирных домов.

По факту у нас имеющиеся подземные паркинги забиты желающими взять в аренду паркоместо за приличные деньги. На аренду паркомест в подземных паркингах очереди стоят. Если вы покупаете квартиру и не собираетесь арендовать паркоместо в подземном паркинге, то ваше место с удовольствием займут другие желающие, в том числе и из соседних домов :)

Подземный паркинг с выделенными местами - это прежде всего экономия времени. Вы спокойно приезжаете на работу или домой и не ищите место для парковки, а спокойно ставите машину на своё место. При этом она не перекрывает улицу и никому не мешает.
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 04 січ, 2021 09:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 09:29

Re: У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авт

  Амвросий написав:В Европе тоже есть нормы на строительство парковок при возведении бизнес-центров, супермаркетов и многоквартирных домов.

Речь вообще-то не о нормах на количество паркомест, а о включении паркоместа как обязательного аттрибута квартиры в цену новой квартиры.

Я очень сомневаюсь что европейские нормы говорят что парковка под бизнес-центром должа быть такой чтобы вмещать автомобили всего персонала бизнес-центра включая уборщика в макдональдсе, автомобили всех арендаторов и всех потенциальных гостей.
  Амвросий написав:По факту у нас имеющиеся подземные паркинги забиты желающими взять в аренду паркоместо за приличные деньги.

Ты знаешь хотя бы один дом у которого подземный паркинг или парковка возле дома имеют столько же мест сколько квартир в доме? Или вообще х2 учитывая что в семье может быть два автомобиля (муж и жена, родитель и дитё)? Если нет то о чём ты сейчас мне пишешь?
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 09:40

  SMOKE написав:Какой бред.. И первое, и второе направлено на борьбу с дятлами на дорогах. Ещё ни от одного адекватного водителя не слышал, что он против полос для общественного. Пожарная, скорая и общественный транспорт в любую мертвую пробку и тянучку должны ехать по "зелёной" улице. Четко и вовремя. Поэтому штрафы за езду по полосе, как и другие, нужно делать огромными. Как водитель говорю

Давайте определимся, что первое - курица или яйцо. Сделать проект дорог, жилья, инфраструктуры, парковок. Выделить полосу для транспорта, общественного...Закупить его! А, да! Убрать с тротуаров полоумных велосипедистов\самокатчиков. Выделить им полосу (можно конечно еще одну отрезать с уже имеющихся). У нас (в кукуеве) пошли другим путем. Гаспадин черновецкий одним махом снес бульдозерами имеющиеся парковки (другой раз вместе с машинами). Застроил все небоскребами без парковок. Кстати, и в центре. В местах старой застройки. Теперь имеем то, что имеем. Не придумали ничего лучше, чем и так на загруженных улицах отрезать полосу. Окружной дороги нет и не предвидится. Мост "в никуда" 40 лет строят. Общественный транспорт...жОлтый камфортный маршрутка. Я в нем не езжу. Только на авто. И я не против штрафов. Но я бы хотел получить что то взамен.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 09:47

  vitaliy_berdinskikh написав:Я очень сомневаюсь что европейские нормы говорят что парковка под бизнес-центром должа быть такой чтобы вмещать автомобили всего персонала бизнес-центра включая уборщик в макдональдсе, автомобили всех арендаторов и всех потенциальных гостей.


для бизнесцентров и коммерции нормы идут на кол-во паркомест на квадратный метр площади. Для жилых домов нормы паркомест на каждое жилое помещение.

Во всех развитых странах подземные и многоуровневые паркинги - нормальное явление. В Японии и Китае популярны автоматические многоэтажные парковки с автолифтом, типа таких:

Зображення

Зображення

Зображення

Это освобождает место в центре города, позволяя на ограниченной площади компактно размещать сотни автомобилей.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 09:58

Re: У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авт

  Амвросий написав:Во всех развитых странах подземные и многоуровневые паркинги - нормальное явление.

1. Ты рассказываешь мне прописные истины так будто я с ними спорю.
2. Ты проигнорировал все мои вопросы и упорно продолжаешь игнорировать контекст.

Впрочем я и не припомню чтоб ты когда нибудь придерживался споров по теме, вечно какой-то флейм генерируешь.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 10:05

  vitaliy_berdinskikh написав:Речь вообще-то не о нормах на количество паркомест, а о включении паркоместа как обязательного аттрибута квартиры в цену новой квартиры.


Парковку в цену квартиры никто не заставляет включать. Не нужна парковка - не покупаешь её, берешь только квартиру. В чём проблема?

Важно чтобы парковки были, потому что застройщикам выгоднее наклепать впритык крупных бизнес-центров и ТРЦ, т.к. за их площадь можно больше цену взять, чем за парковку. Поэтому нужны нормы на строительство.

Как результат в центре города выростает куча бизнес-центров и ТРЦ, куда едет куча авто, а парковок нет. В результате все улочки на много кварталов вокруг забиты автомобилями посетителей и работников. Ктото подъехал в банк, а припарковаться на пол часа не может, т.к. кругом на много кварталов все заставлено машинами посетителей ТРЦ или бизнес-центра.

В тех-же Штатах, все приезжают на работу в офис на автомобилях. Вокруг офисных зданий многорядные парковки. И даже когда все съезжаются, половина мест пустует. Тоже самое в каждом молле - кучи многорядных парковок, все бесплатные. Так что проблемы припарковать авто, когда приезжаешь закупиться в магазины вообще нет. Хотя плотность машин на население в Штатах в 4 раза выше, чем в Украине.

Тоже самое в крупных офисных зданиях корпораций в центре города. Люди приезжают на работу на машинах, заезжают по пропуску на подземный паркинг и поднимаются с паркинга на лифте прямо в офис. Вокруг офисных зданий никаких пробок и столпотворения машин нет. При этом в обед можно спокойно сесть в авто и съездить пообедать.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 10:19

Re: У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авт

  Амвросий написав:Парковку в цену квартиры никто не заставляет включать.

Ты читал на что я отвечаю?
viewtopic.php?p=5133939#p5133939
  SMOKE написав:Законодательно принять нужно, что дом строится с инфраструктурой. Формула минимальная - 1 квартира=1 паркоместо.


Неужели так сложно прочитать внимательно прежде чем генерировать килобайты совершенно отфанарного текста? :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 10:22

  vitaliy_berdinskikh написав:Ты читал на что я отвечаю?
viewtopic.php?p=5133939#p5133939
  SMOKE написав:Законодательно принять нужно, что дом строится с инфраструктурой. Формула минимальная - 1 квартира=1 паркоместо.


и? В цену квартиры никто не заставляет включать парковку - хочешь покупаешь только кваритру или паркоместо. Или и то и другое.

Главное чтобы было равномерное распределение парковок среди жилых помещений, бизнес центров и ТРЦ. А не так, что натыкали в самом центре громадных ТРЦ и бизнесцентров, люди в них едут, а машину припарковать негде. Потому что при строительстве и проектировании об этом никто не хотел думать.
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 04 січ, 2021 10:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 10:24

Re: У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авт

  Амвросий написав:и? В цену квартиры никто не заставляет включать парковку

Ну да, никто не требует, ага
Законодательно ... 1 квартира=1 паркоместо
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 10:31

  vitaliy_berdinskikh написав:Ну да, никто не требует, ага
Законодательно ... 1 квартира=1 паркоместо


речь идет о требовании к нормам стройки, а не к включению цены парковки в цену квартиры. Можно-же настроить лес 100 этажек, а вокруг никакой инфраструктуры - ни припарковаться нигде, ни в магазин сходить, ни в сад детей отвезти. Все должно быть сбалансировано. Если строится жилье, то должны быть нормы на паркоместа, магазины, детские сады и школы в зоне пешей доступности.

Никто не заставляет включать цену паркоместа в цену квартиры. Паркоместо прекрасно отдельно продается.

Точно также как и стоимость детского сада, школы и продуктов в магазине никто не заставляет включать в стоимость квартиры, рядом с которыми она расположена.


Просто строителям выгоднее наклепать в густонаселенном центре скворечников и офисов, без какой-либо инфраструктуры. А бывает и коммуникации к настроенным скворечникам не подводить. И продать это всё подороже. Проблемы которые возникнут после продажи строителей не волнуют. А исправлять то что уже понастроено поздно. Поэтому и нужны нормы.
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