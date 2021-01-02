У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авто
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
vitaliy_berdinskikh написав:Вот и парковка в Украине нужна только владельцам автомобилей, а не всем подряд. Мы не США и общественный транспорт у нас в городах работает.
В Европе тоже есть нормы на строительство парковок при возведении бизнес-центров, супермаркетов и многоквартирных домов.
По факту у нас имеющиеся подземные паркинги забиты желающими взять в аренду паркоместо за приличные деньги. На аренду паркомест в подземных паркингах очереди стоят. Если вы покупаете квартиру и не собираетесь арендовать паркоместо в подземном паркинге, то ваше место с удовольствием займут другие желающие, в том числе и из соседних домов
Подземный паркинг с выделенными местами - это прежде всего экономия времени. Вы спокойно приезжаете на работу или домой и не ищите место для парковки, а спокойно ставите машину на своё место. При этом она не перекрывает улицу и никому не мешает.
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 04 січ, 2021 09:30, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий написав:В Европе тоже есть нормы на строительство парковок при возведении бизнес-центров, супермаркетов и многоквартирных домов.
Речь вообще-то не о нормах на количество паркомест, а о включении паркоместа как обязательного аттрибута квартиры в цену новой квартиры.
Я очень сомневаюсь что европейские нормы говорят что парковка под бизнес-центром должа быть такой чтобы вмещать автомобили всего персонала бизнес-центра включая уборщика в макдональдсе, автомобили всех арендаторов и всех потенциальных гостей.
Амвросий написав:По факту у нас имеющиеся подземные паркинги забиты желающими взять в аренду паркоместо за приличные деньги.
Ты знаешь хотя бы один дом у которого подземный паркинг или парковка возле дома имеют столько же мест сколько квартир в доме? Или вообще х2 учитывая что в семье может быть два автомобиля (муж и жена, родитель и дитё)? Если нет то о чём ты сейчас мне пишешь?
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
SMOKE написав:Какой бред.. И первое, и второе направлено на борьбу с дятлами на дорогах. Ещё ни от одного адекватного водителя не слышал, что он против полос для общественного. Пожарная, скорая и общественный транспорт в любую мертвую пробку и тянучку должны ехать по "зелёной" улице. Четко и вовремя. Поэтому штрафы за езду по полосе, как и другие, нужно делать огромными. Как водитель говорю
Давайте определимся, что первое - курица или яйцо. Сделать проект дорог, жилья, инфраструктуры, парковок. Выделить полосу для транспорта, общественного...Закупить его! А, да! Убрать с тротуаров полоумных велосипедистов\самокатчиков. Выделить им полосу (можно конечно еще одну отрезать с уже имеющихся). У нас (в кукуеве) пошли другим путем. Гаспадин черновецкий одним махом снес бульдозерами имеющиеся парковки (другой раз вместе с машинами). Застроил все небоскребами без парковок. Кстати, и в центре. В местах старой застройки. Теперь имеем то, что имеем. Не придумали ничего лучше, чем и так на загруженных улицах отрезать полосу. Окружной дороги нет и не предвидится. Мост "в никуда" 40 лет строят. Общественный транспорт...жОлтый камфортный маршрутка. Я в нем не езжу. Только на авто. И я не против штрафов. Но я бы хотел получить что то взамен.
vitaliy_berdinskikh написав:Я очень сомневаюсь что европейские нормы говорят что парковка под бизнес-центром должа быть такой чтобы вмещать автомобили всего персонала бизнес-центра включая уборщик в макдональдсе, автомобили всех арендаторов и всех потенциальных гостей.
для бизнесцентров и коммерции нормы идут на кол-во паркомест на квадратный метр площади. Для жилых домов нормы паркомест на каждое жилое помещение.
Во всех развитых странах подземные и многоуровневые паркинги - нормальное явление. В Японии и Китае популярны автоматические многоэтажные парковки с автолифтом, типа таких:
Это освобождает место в центре города, позволяя на ограниченной площади компактно размещать сотни автомобилей.
vitaliy_berdinskikh написав:Речь вообще-то не о нормах на количество паркомест, а о включении паркоместа как обязательного аттрибута квартиры в цену новой квартиры.
Парковку в цену квартиры никто не заставляет включать. Не нужна парковка - не покупаешь её, берешь только квартиру. В чём проблема?
Важно чтобы парковки были, потому что застройщикам выгоднее наклепать впритык крупных бизнес-центров и ТРЦ, т.к. за их площадь можно больше цену взять, чем за парковку. Поэтому нужны нормы на строительство.
Как результат в центре города выростает куча бизнес-центров и ТРЦ, куда едет куча авто, а парковок нет. В результате все улочки на много кварталов вокруг забиты автомобилями посетителей и работников. Ктото подъехал в банк, а припарковаться на пол часа не может, т.к. кругом на много кварталов все заставлено машинами посетителей ТРЦ или бизнес-центра.
В тех-же Штатах, все приезжают на работу в офис на автомобилях. Вокруг офисных зданий многорядные парковки. И даже когда все съезжаются, половина мест пустует. Тоже самое в каждом молле - кучи многорядных парковок, все бесплатные. Так что проблемы припарковать авто, когда приезжаешь закупиться в магазины вообще нет. Хотя плотность машин на население в Штатах в 4 раза выше, чем в Украине.
Тоже самое в крупных офисных зданиях корпораций в центре города. Люди приезжают на работу на машинах, заезжают по пропуску на подземный паркинг и поднимаются с паркинга на лифте прямо в офис. Вокруг офисных зданий никаких пробок и столпотворения машин нет. При этом в обед можно спокойно сесть в авто и съездить пообедать.
SMOKE написав:Законодательно принять нужно, что дом строится с инфраструктурой. Формула минимальная - 1 квартира=1 паркоместо.
и? В цену квартиры никто не заставляет включать парковку - хочешь покупаешь только кваритру или паркоместо. Или и то и другое.
Главное чтобы было равномерное распределение парковок среди жилых помещений, бизнес центров и ТРЦ. А не так, что натыкали в самом центре громадных ТРЦ и бизнесцентров, люди в них едут, а машину припарковать негде. Потому что при строительстве и проектировании об этом никто не хотел думать.
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 04 січ, 2021 10:26, всього редагувалось 1 раз.
vitaliy_berdinskikh написав:Ну да, никто не требует, ага
Законодательно ... 1 квартира=1 паркоместо
речь идет о требовании к нормам стройки, а не к включению цены парковки в цену квартиры. Можно-же настроить лес 100 этажек, а вокруг никакой инфраструктуры - ни припарковаться нигде, ни в магазин сходить, ни в сад детей отвезти. Все должно быть сбалансировано. Если строится жилье, то должны быть нормы на паркоместа, магазины, детские сады и школы в зоне пешей доступности.
Никто не заставляет включать цену паркоместа в цену квартиры. Паркоместо прекрасно отдельно продается.
Точно также как и стоимость детского сада, школы и продуктов в магазине никто не заставляет включать в стоимость квартиры, рядом с которыми она расположена.
Просто строителям выгоднее наклепать в густонаселенном центре скворечников и офисов, без какой-либо инфраструктуры. А бывает и коммуникации к настроенным скворечникам не подводить. И продать это всё подороже. Проблемы которые возникнут после продажи строителей не волнуют. А исправлять то что уже понастроено поздно. Поэтому и нужны нормы.