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У 2020 році з вулиць Києва
евакуювали понад 50 тисяч авто

У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авто
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:01

SMOKE, логично. Ещё прилететь может кто-то на самолёте. Аэродром в каждый новый дом! И морской порт заодно.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:27

Re: У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авт

При чем тут стройки? Уже настроили, что припарковаться не реально. По этому паркуют, где видят и авто эвакуируют. Этим бахвалятся. Тема, собственно, про что? Но это следствие.
wadimk
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