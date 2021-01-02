У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авто

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 13:01
SMOKE, логично. Ещё прилететь может кто-то на самолёте. Аэродром в каждый новый дом! И морской порт заодно.
Додано: Пон 04 січ, 2021 13:27
Re: У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авт
При чем тут стройки? Уже настроили, что припарковаться не реально. По этому паркуют, где видят и авто эвакуируют. Этим бахвалятся. Тема, собственно, про что? Но это следствие.
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