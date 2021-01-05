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У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авто
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Додано: Пон 04 січ, 2021 13:01
SMOKE, логично. Ещё прилететь может кто-то на самолёте. Аэродром в каждый новый дом! И морской порт заодно.
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moveton
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Додано: Пон 04 січ, 2021 13:27
При чем тут стройки? Уже настроили, что припарковаться не реально. По этому паркуют, где видят и авто эвакуируют. Этим бахвалятся. Тема, собственно, про что? Но это следствие.
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wadimk
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Додано: Вів 05 січ, 2021 20:55
vitaliy_berdinskikh написав: SMOKE написав:
Так не бывает. Это как "а если я не выбрасываю мусор, чего мне платить за его вывоз".
Не надо путать услугу без которое проживание в доме представить очень сложно и услугу которая нужна только определенному количеству жильцов.
Например даже сейчас в наши жыжытализированные времена никто не предлагает в качестве обязательной услуги подключение к одному единственному провайдеру: хочешь подключаешься по ethernet к (например) Воле, хочешь к Киевстару, хочешь к Триолану, а хочешь и не подключаешься вообще потому у тебя к примеру нет компьютера и для твоих нужд вполне хватает интернета доступного на мобильном телефоне.
Вот и парковка в Украине нужна только владельцам автомобилей, а не всем подряд. Мы не США и общественный транспорт у нас в городах работает.
SMOKE написав:
Если у человека его нет- он может появиться, к нему могут приехать друзья/родственники и им нужно где- то парковаться, он может его сдавать и т.д.
Если к человеку приехали друзья они оставляют машину на ближайшей парковке или на дороге там где парковка разрешена.
Ты что, всегда когда приезжаешь в гости - паркуешь машину прямо перед ступеньками подъезда? Если нет то почему ты считаешь что тебя обязательно должно быть предоставлено паркоместо не далее чем 10-15 от стены дома?
Не "ты", а "вы", во-первых. Мы не знакомы. Во-вторых, инфраструктура дома, а парковка -это неотъемлемая ее часть- не должна учитывать прихоти фриков и разных асоциальных элементов. Одному мусор не нужно вывозить, другому- интернет не не нужен в 21 веке, третьему - электричество не нужно, он сыроед и тв не смотрит)) Один- чайлдфри- дегенерат. Так что- детский сад тоже не нужен в окрестностях?!И т.д. и т.п. Квартира- не на день берется. Вы продадите ее и новому владельцу по вашей логике некуда будет ставить авто, женитесь на женщине с авто, купите его сами через 5-10 лет, и т.д. Поэтому паркоместо должно быть заложено в стоимость квартиры без вариантов.
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SMOKE
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Додано: Сер 06 січ, 2021 01:01
SMOKE написав:
Не "ты", а "вы", во-первых. Мы не знакомы.
Какое это имеет значение?
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 06 січ, 2021 01:11
SMOKE написав:
Поэтому паркоместо должно быть заложено в стоимость квартиры без вариантов.
с чего-это паркоместо должно быть заложено в стоимость квартиры? Оно должно быть заложено в планы строительства. Важно чтобы новых домов и ТРЦ не строили, если они не обеспечены парковками.
А продаваться паркоместо может отдельно от квартиры.
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Амвросий
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Додано: Сер 06 січ, 2021 01:39
Амвросий написав:
с чего-это паркоместо должно быть заложено в стоимость квартиры?
Ты наконец-то прочитал с чем я спорил. Не прошло и трёх или уже даже четырех, дней
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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