RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У 2020 році з вулиць Києва
евакуювали понад 50 тисяч авто

У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авто
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567>
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:01

SMOKE, логично. Ещё прилететь может кто-то на самолёте. Аэродром в каждый новый дом! И морской порт заодно.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 696
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:27

Re: У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авт

При чем тут стройки? Уже настроили, что припарковаться не реально. По этому паркуют, где видят и авто эвакуируют. Этим бахвалятся. Тема, собственно, про что? Но это следствие.
wadimk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 52
З нами з: 27.01.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:55

  vitaliy_berdinskikh написав:
  SMOKE написав:Так не бывает. Это как "а если я не выбрасываю мусор, чего мне платить за его вывоз".

Не надо путать услугу без которое проживание в доме представить очень сложно и услугу которая нужна только определенному количеству жильцов.

Например даже сейчас в наши жыжытализированные времена никто не предлагает в качестве обязательной услуги подключение к одному единственному провайдеру: хочешь подключаешься по ethernet к (например) Воле, хочешь к Киевстару, хочешь к Триолану, а хочешь и не подключаешься вообще потому у тебя к примеру нет компьютера и для твоих нужд вполне хватает интернета доступного на мобильном телефоне.

Вот и парковка в Украине нужна только владельцам автомобилей, а не всем подряд. Мы не США и общественный транспорт у нас в городах работает.
  SMOKE написав:Если у человека его нет- он может появиться, к нему могут приехать друзья/родственники и им нужно где- то парковаться, он может его сдавать и т.д.

Если к человеку приехали друзья они оставляют машину на ближайшей парковке или на дороге там где парковка разрешена.

Ты что, всегда когда приезжаешь в гости - паркуешь машину прямо перед ступеньками подъезда? Если нет то почему ты считаешь что тебя обязательно должно быть предоставлено паркоместо не далее чем 10-15 от стены дома?

Не "ты", а "вы", во-первых. Мы не знакомы. Во-вторых, инфраструктура дома, а парковка -это неотъемлемая ее часть- не должна учитывать прихоти фриков и разных асоциальных элементов. Одному мусор не нужно вывозить, другому- интернет не не нужен в 21 веке, третьему - электричество не нужно, он сыроед и тв не смотрит)) Один- чайлдфри- дегенерат. Так что- детский сад тоже не нужен в окрестностях?!И т.д. и т.п. Квартира- не на день берется. Вы продадите ее и новому владельцу по вашей логике некуда будет ставить авто, женитесь на женщине с авто, купите его сами через 5-10 лет, и т.д. Поэтому паркоместо должно быть заложено в стоимость квартиры без вариантов.
SMOKE
 
Повідомлень: 4059
З нами з: 06.02.09
Подякував: 780 раз.
Подякували: 1669 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 01:01

Re: У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авт

  SMOKE написав:Не "ты", а "вы", во-первых. Мы не знакомы.

Какое это имеет значение?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2622
З нами з: 06.08.19
Подякував: 622 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 01:11

  SMOKE написав:Поэтому паркоместо должно быть заложено в стоимость квартиры без вариантов.


с чего-это паркоместо должно быть заложено в стоимость квартиры? Оно должно быть заложено в планы строительства. Важно чтобы новых домов и ТРЦ не строили, если они не обеспечены парковками.

А продаваться паркоместо может отдельно от квартиры.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3142
З нами з: 26.02.09
Подякував: 442 раз.
Подякували: 717 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 01:39

Re: У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авт

  Амвросий написав:с чего-это паркоместо должно быть заложено в стоимость квартиры?

Ты наконец-то прочитал с чем я спорил. Не прошло и трёх или уже даже четырех, дней :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2622
З нами з: 06.08.19
Подякував: 622 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 20:53

  vitaliy_berdinskikh написав:
  SMOKE написав:Не "ты", а "вы", во-первых. Мы не знакомы.

Какое это имеет значение?

Вам 5 лет? Уровень вопроса ребенка, который не знает , что такое хорошо и что такое плохо. Даю наводку- вбейте в Гугл ключевые слова "этикет", "правильное обращение в разговоре к незнакомому человеку", "жлобская манера общения с незнакомыми людьми". Там будет четкий ответ на ваш вопрос "какое это имеет значение?"
SMOKE
 
Повідомлень: 4059
З нами з: 06.02.09
Подякував: 780 раз.
Подякували: 1669 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 20:55

Re: У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авт

  SMOKE написав:Уровень вопроса ребенка, который не знает , что такое хорошо и что такое плохо.

У тебя какие-то собственные правила хорошо и плохо. Это не плохо, но повторю вопрос - какое это имеет значение?
  SMOKE написав:вбейте в Гугл ключевые слова "этикет",

Если ты в 2021 веке не знаешь что сетевой этикет положительно относится к общению на "ты", а так же не знаешь ничего кроме употребления местоимения вы о стиле формального общения - вот это уже плохо.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Сер 06 січ, 2021 20:59, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2622
З нами з: 06.08.19
Подякував: 622 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 20:57

  Амвросий написав:
  SMOKE написав:Поэтому паркоместо должно быть заложено в стоимость квартиры без вариантов.


с чего-это паркоместо должно быть заложено в стоимость квартиры? Оно должно быть заложено в планы строительства. Важно чтобы новых домов и ТРЦ не строили, если они не обеспечены парковками.

А продаваться паркоместо может отдельно от квартиры.

Ответ предельно прост и виден из окон многих комплексов. Полупустой имеющийся паркинг и забитые под завязку дворы машинами. Пока что- то можно делать бесплатно и ненаказуемо- это будут делать. Люди - парковаться , где хотят бесплатно. Застройщик- не строить парковки по принципу одна квартира=одно паркоместо.
SMOKE
 
Повідомлень: 4059
З нами з: 06.02.09
Подякував: 780 раз.
Подякували: 1669 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 20:59

  vitaliy_berdinskikh написав:
  SMOKE написав:Уровень вопроса ребенка, который не знает , что такое хорошо и что такое плохо.

У тебя какие-то собственные правила хорошо и плохо. Это не плохо, но повторю вопрос - какое это имеет значение?

До вас не дойдет, не перегружайте голову. Это общепринятые правила и отличают культурного человека от невоспитанного и некультурного. Может вы и нужду справляте прямо посреди улицы и не понимаете разницы. Это пробелы в воспитании и всего делов.
SMOKE
 
Повідомлень: 4059
З нами з: 06.02.09
Подякував: 780 раз.
Подякували: 1669 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4567>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Lady_N і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що приготували для пенсіонерів у 2021 році
R2 » Сер 06 січ, 2021 20:26
0 18
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 січ, 2021 20:26
R2
Попит на IT-спеціальності поставив рекорд в 2020...
R2 » Сер 06 січ, 2021 18:09
7 201
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 січ, 2021 19:56
Delta7
Понад 1 млн грн: курс Bitcoin оновив історичний максимум
R2 » Сер 06 січ, 2021 12:28
4 193
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 січ, 2021 18:44
andrein

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (2613)
06.01.2021 21:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.