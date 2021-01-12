У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авто

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Додано: Сер 06 січ, 2021 21:01
Re: У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авт
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 13 січ, 2021 16:53
Re: У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авт
Возвращаясь к полосе для общественного транспорта.
Есть к чему стремиться! Победа близка!
Додано: Сер 13 січ, 2021 22:43
А каким боком одно к другому? Киев единственный город в мире с полосами для общественного транспорта? Или тут их больше чем в любом другом городе?
Вот чем точно Киев отличается так это массовыми нарушениями правил стоянки и остановки: нарушетели крадут минимум одну полосу движения на центральных улицах, а это гораздо сильнее влияет на трафик.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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