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У 2020 році з вулиць Києва
евакуювали понад 50 тисяч авто

У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авто
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  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 21:01

Re: У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авт

  SMOKE написав:До вас не дойдет, не перегружайте голову.

Это до тебя не дойдет. К сожалению.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 16:53

Re: У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авт

Возвращаясь к полосе для общественного транспорта.
https://ru.slovoidilo.ua/2021/01/13/nov ... tvu-probok
Есть к чему стремиться! Победа близка!
wadimk
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:43

  wadimk написав:Возвращаясь к полосе для общественного транспорта.
https://ru.slovoidilo.ua/2021/01/13/nov ... tvu-probok
Есть к чему стремиться! Победа близка!

А каким боком одно к другому? Киев единственный город в мире с полосами для общественного транспорта? Или тут их больше чем в любом другом городе?

Вот чем точно Киев отличается так это массовыми нарушениями правил стоянки и остановки: нарушетели крадут минимум одну полосу движения на центральных улицах, а это гораздо сильнее влияет на трафик.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:56

  vitaliy_berdinskikh написав:
  wadimk написав:Возвращаясь к полосе для общественного транспорта.
https://ru.slovoidilo.ua/2021/01/13/nov ... tvu-probok
Есть к чему стремиться! Победа близка!

А каким боком одно к другому? Киев единственный город в мире с полосами для общественного транспорта? Или тут их больше чем в любом другом городе?

Вот чем точно Киев отличается так это массовыми нарушениями правил стоянки и остановки: нарушетели крадут минимум одну полосу движения на центральных улицах, а это гораздо сильнее влияет на трафик.

Если бы ты ездил в Киеве то таких дурных вопросов не задавал.
Больше полос ОТ, больше лежачих полицейских, светофоров и столбиков и Киев может стать первым в мире. ..... по пробкам.
Урбанисты, фперьод!
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:56

Re: У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авт

  unicdima написав:Если бы ты ездил в Киеве то таких дурных вопросов не задавал.

Ездил.

А так же ездил в городах с большим количеством полос для общественного транспорта, гораздо большим чем в Киеве.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 23:18

  vitaliy_berdinskikh написав:
  unicdima написав:Если бы ты ездил в Киеве то таких дурных вопросов не задавал.

Ездил.

А так же ездил в городах с большим количеством полос для общественного транспорта, гораздо большим чем в Киеве.

Ездил и не заметил проблемы в трафике?
Брехня.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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