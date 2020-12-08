RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мінфін створив Українську
фінансову житлову компанію

Мінфін створив Українську фінансову житлову компанію
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 12:51

Мінфін створив Українську фінансову житлову компанію

Пропонуємо до обговорення:
Міністр фінансів Сергій Марченко підписав статут "Української фінансової житлової компанії"

Дивися повний текст Мінфін створив Українську фінансову житлову компанію.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91862
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 12:55

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Міністр фінансів Сергій Марченко підписав статут "Української фінансової житлової компанії"

Дивися повний текст Мінфін створив Українську фінансову житлову компанію.

Попил бюджетного бабла набирает обороты не смотря на все эти ваши коронавирусы и упадок экономики. Глядишь так и Янукович приедет к Вове набираться опыта.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2492
З нами з: 06.08.19
Подякував: 601 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Scotch і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мінцифри запустило платформу з даними про українську...
R2 » Вів 22 гру, 2020 18:20
4 313
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 гру, 2020 15:33
vovaplus
Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики майже на...
R2 » Сер 09 гру, 2020 13:24
1 134
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2020 13:24
providnyk
Мінфін має намір знизити залежність України від...
R2 » Вів 08 гру, 2020 16:46
3 415
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 гру, 2020 18:45
jurg

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron