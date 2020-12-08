Міністр фінансів Сергій Марченко підписав статут "Української фінансової житлової компанії"
Дивися повний текст Мінфін створив Українську фінансову житлову компанію.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 12:51
Мінфін створив Українську фінансову житлову компанію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінфін створив Українську фінансову житлову компанію.
Додано: Пон 28 гру, 2020 12:55
Попил бюджетного бабла набирает обороты не смотря на все эти ваши коронавирусы и упадок экономики. Глядишь так и Янукович приедет к Вове набираться опыта.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 28 гру, 2020 18:35
зачем нужен очередной посредник между заемщиком и банком? он что,собирается доплачивать банку вместо ипотечника из своего кармана? ..смешно:)))
Додано: Пон 28 гру, 2020 18:56
осваивать бюджетные средства и получать комиссию с желающих купить жильё.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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