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Потенційне зміцнення гривні:
які можуть бути втрати для...

Потенційне зміцнення гривні: які можуть бути втрати для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 14:37

Потенційне зміцнення гривні: які можуть бути втрати для...

Пропонуємо до обговорення:
Нерезиденти масово повертаються в українські гривневі облігації.

Дивися повний текст Потенційне зміцнення гривні: які можуть бути втрати для бюджету.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 14:37

"Нерезиденты массово возвращаются в украинские гривневые облигации"
Да прям-таки "массово", купили за месяц на 9 млрд грн, что всего-то чуть больше $300 млн. Если назад побегут, то такой объем за пару дней вернут.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 15:08

Гривну скорее не укрепляют а удерживают искуственно. Судя по сегодняшним ценам и тарифам курс гривни уже давно должен был перевалить за 35грн/1дол. Ну думаю в следующем году ета пружина которую власти сжимали выстрелит и кому то даст в лоб.
asurovv960
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