За дев'ять місяців 2020 року, за офіційними даними, за кордоном працевлаштувались 61,9 тисячі людей.
Дивися повний текст Куди українці їздили на заробітки: найпопулярніші напрямки трудової міграції у 2020.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 гру, 2020 20:39
Куди українці їздили на заробітки: найпопулярніші...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Куди українці їздили на заробітки: найпопулярніші напрямки трудової міграції у 2020.
Додано: Пон 28 гру, 2020 20:39
не гуглятся вакансии на маршалловых островах)) в какой позор превращают страну олигархи ради 12 мес льготной уплати есв.
|