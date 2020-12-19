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Куди українці їздили на
заробітки: найпопулярніші...

Куди українці їздили на заробітки: найпопулярніші...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 20:39

Куди українці їздили на заробітки: найпопулярніші...

Пропонуємо до обговорення:
За дев'ять місяців 2020 року, за офіційними даними, за кордоном працевлаштувались 61,9 тисячі людей.

Дивися повний текст Куди українці їздили на заробітки: найпопулярніші напрямки трудової міграції у 2020.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 20:39

не гуглятся вакансии на маршалловых островах)) в какой позор превращают страну олигархи ради 12 мес льготной уплати есв.
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