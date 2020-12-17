У 2020 році в Україні було відремонтовано рекордну кількість кілометрів доріг.
Дивися повний текст 5 цікавих фактів про ремонт доріг у 2020 році.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 21:13
5 цікавих фактів про ремонт доріг у 2020 році
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Дивися повний текст 5 цікавих фактів про ремонт доріг у 2020 році.
Додано: Вів 29 гру, 2020 10:42
Додано: Вів 29 гру, 2020 12:37
Стрий – Тернопіль – Кропивницький. Сразу за г.Гайсин в сторону Умани проложили около 10 км свежего асфальта в 2019 году. Уже сейчас там ямы и провалы. скорей всего, старая команда пыталась по быстрому бабла срубить, пока слуги их всех еще не успели заменить. Но непонятно, почему до сих пор этот участок подрядчик не переделал и где уголовные дела за такую работу тяп-ляп, на которую ушли десятки млн.дол. госденег???
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