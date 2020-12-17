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5 цікавих фактів про
ремонт доріг у 2020 році

5 цікавих фактів про ремонт доріг у 2020 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 21:13

5 цікавих фактів про ремонт доріг у 2020 році

Пропонуємо до обговорення:
У 2020 році в Україні було відремонтовано рекордну кількість кілометрів доріг.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 21:13

менше стали красти чи новий ДСТУ на ширину дороги зробили?
myko
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 10:42

  myko написав:менше стали красти чи новий ДСТУ на ширину дороги зробили?


Почали рахувати по новому)))
Якщо вже сумують коней з козами (ремонт+будівництво), то чому Ви дивуєтесь.
Cris
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:37

Стрий – Тернопіль – Кропивницький. Сразу за г.Гайсин в сторону Умани проложили около 10 км свежего асфальта в 2019 году. Уже сейчас там ямы и провалы. скорей всего, старая команда пыталась по быстрому бабла срубить, пока слуги их всех еще не успели заменить. Но непонятно, почему до сих пор этот участок подрядчик не переделал и где уголовные дела за такую работу тяп-ляп, на которую ушли десятки млн.дол. госденег???
ALexxxS
 
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