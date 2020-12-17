У 2020 році в Україні було відремонтовано рекордну кількість кілометрів доріг.
Дивися повний текст 5 цікавих фактів про ремонт доріг у 2020 році.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 21:13
5 цікавих фактів про ремонт доріг у 2020 році
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Дивися повний текст 5 цікавих фактів про ремонт доріг у 2020 році.
Додано: Вів 29 гру, 2020 10:42
Додано: Вів 29 гру, 2020 12:37
Стрий – Тернопіль – Кропивницький. Сразу за г.Гайсин в сторону Умани проложили около 10 км свежего асфальта в 2019 году. Уже сейчас там ямы и провалы. скорей всего, старая команда пыталась по быстрому бабла срубить, пока слуги их всех еще не успели заменить. Но непонятно, почему до сих пор этот участок подрядчик не переделал и где уголовные дела за такую работу тяп-ляп, на которую ушли десятки млн.дол. госденег???
Додано: Вів 29 гру, 2020 14:57
ALexxxS. Нічого дивного, така ситуація і на ділянці Стрий - Тернопіль.
Додано: Вів 29 гру, 2020 15:31
Уменьшение ширины ведет к повышению количества аварий.
И они про это знают.
Зе-Чмо
Так вот ты какой. Олень Северный (демократия по американски 03.11.20)
Додано: Вів 29 гру, 2020 16:01
тобто здавали по 11 км щоденно без огляду на погану погоду, вихідні, свята, карантин, фінансування?.. я в шоці. від брехні звісно
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