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У Мінсоцполітики пояснили,
чому Україні потрібен другий...

У Мінсоцполітики пояснили, чому Україні потрібен другий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 22:11

У Мінсоцполітики пояснили, чому Україні потрібен другий...

Пропонуємо до обговорення:
Другий рівень пенсійної системи - накопичувальний - необхідний Україні.

Дивися повний текст У Мінсоцполітики пояснили, чому Україні потрібен другий рівень пенсійної системи.
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