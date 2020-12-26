Другий рівень пенсійної системи - накопичувальний - необхідний Україні.
Дивися повний текст У Мінсоцполітики пояснили, чому Україні потрібен другий рівень пенсійної системи.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 22:11
У Мінсоцполітики пояснили, чому Україні потрібен другий...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінсоцполітики пояснили, чому Україні потрібен другий рівень пенсійної системи.
Додано: Пон 28 гру, 2020 22:58
Другий рівень - это когда чиновникам будут накручивать огромнейшие пенсии по накопительной системе прокручивая деньги из общего котла, а платить эти пенсии будут за счет обычных пенсионных отчислений?
если эти ребята хотят окончательно угробить пенсионную систему, то они идут в правильном направлении....
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