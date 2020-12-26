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У Мінсоцполітики пояснили,
чому Україні потрібен другий...

У Мінсоцполітики пояснили, чому Україні потрібен другий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 22:11

У Мінсоцполітики пояснили, чому Україні потрібен другий...

Пропонуємо до обговорення:
Другий рівень пенсійної системи - накопичувальний - необхідний Україні.

Дивися повний текст У Мінсоцполітики пояснили, чому Україні потрібен другий рівень пенсійної системи.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 22:11

В статье написана брехня. Если частный ( именно частный, т.к. негосударственный) пенсионный фонд доверительного управления лопнет, то государство никак не поможет вернуть эти накопления. Возьмите ФБУ банка Аркада, банк обанкротился. И накопления на пенсию пропали. Фонд гарантирования вкладов возвращает только депозиты. А пенсионные и детские накопления (фонды) нет. Поэтому главе Минсоцполитики надо спустится на землю.
alekskov12
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 22:58

Другий рівень - это когда чиновникам будут накручивать огромнейшие пенсии по накопительной системе прокручивая деньги из общего котла, а платить эти пенсии будут за счет обычных пенсионных отчислений?

если эти ребята хотят окончательно угробить пенсионную систему, то они идут в правильном направлении....
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 08:33

Другий рівень пенсійний в Україні- розсмішили. Скажіть чесно хочеться більше красти, а люди то тікають з України і податки плати не хочуть. :D
Українець
 
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