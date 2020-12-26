Другий рівень пенсійної системи - накопичувальний - необхідний Україні.
Дивися повний текст У Мінсоцполітики пояснили, чому Україні потрібен другий рівень пенсійної системи.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 22:11
У Мінсоцполітики пояснили, чому Україні потрібен другий...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінсоцполітики пояснили, чому Україні потрібен другий рівень пенсійної системи.
Додано: Пон 28 гру, 2020 22:11
В статье написана брехня. Если частный ( именно частный, т.к. негосударственный) пенсионный фонд доверительного управления лопнет, то государство никак не поможет вернуть эти накопления. Возьмите ФБУ банка Аркада, банк обанкротился. И накопления на пенсию пропали. Фонд гарантирования вкладов возвращает только депозиты. А пенсионные и детские накопления (фонды) нет. Поэтому главе Минсоцполитики надо спустится на землю.
Додано: Пон 28 гру, 2020 22:58
Другий рівень - это когда чиновникам будут накручивать огромнейшие пенсии по накопительной системе прокручивая деньги из общего котла, а платить эти пенсии будут за счет обычных пенсионных отчислений?
если эти ребята хотят окончательно угробить пенсионную систему, то они идут в правильном направлении....
Додано: Вів 29 гру, 2020 08:33
Другий рівень пенсійний в Україні- розсмішили. Скажіть чесно хочеться більше красти, а люди то тікають з України і податки плати не хочуть.
Додано: Вів 29 гру, 2020 10:55
Увы, но все несколько проще: "они" поняли, что "солидарка -- капут". И когда заявлялось о том, что текущие работники не смогут получать пенсии -- это была не шутка.
Додано: Вів 29 гру, 2020 13:28
В этой стране явно откладывать со своего кармана на пенсию нельзя. Даже под пушечным выстрелом я откладывать не буду. Нет гарантии от государства, гривна обесценивается. Хочешь накапливать- откладывай в депозит по тех же 100-500грн на месяц, покупай валюту, либо по 1гр золота на месяц. Будешь больше защищённым себя чувствовать, нежели кому то в карман!
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