Відомство планує на 2021 рік 21 150 перевірок підприємств.
Дивися повний текст Держпраці збільшить кількість перевірок.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 23:58
Держпраці збільшить кількість перевірок
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держпраці збільшить кількість перевірок.
Додано: Пон 28 гру, 2020 23:58
Это те "инвестиционные няни" которых создали при шоколадном барыге и с удовольствием лелеют при зелебобке?
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