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Держпраці збільшить
кількість перевірок

Держпраці збільшить кількість перевірок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:58

Держпраці збільшить кількість перевірок

Пропонуємо до обговорення:
Відомство планує на 2021 рік 21 150 перевірок підприємств.

Дивися повний текст Держпраці збільшить кількість перевірок.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:58

Это те "инвестиционные няни" которых создали при шоколадном барыге и с удовольствием лелеют при зелебобке?
salvydas
 
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