Міністерство охорони здоров'я планує впроваджувати продаж антибіотиків виключно за електронними рецептами з квітня 2021 року.
Дивися повний текст Продаж антибіотиків виключно за е-рецептом можуть впровадити з квітня 2021 року.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 09:54
Продаж антибіотиків виключно за е-рецептом можуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Продаж антибіотиків виключно за е-рецептом можуть впровадити з квітня 2021 року.
Додано: Вів 29 гру, 2020 09:54
Каждый год добровольно весной делаю рентген легких, на всякий случай после зимы.
Пришел с паспортом и мед картой, сделал и имеешь результат.
Теперь или иди к врачу за направлением или плати 135 грн.
К врачу записаться на прием это еще ждать около трех дней, все забито. Или торчать под кабинетом с вероятно больными людьми.
Поэтому 135 грн.
Зачем я плачу налоги? Смартфон в кармане говорите?
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