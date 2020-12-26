Міністерство охорони здоров'я планує впроваджувати продаж антибіотиків виключно за електронними рецептами з квітня 2021 року.
Дивися повний текст Продаж антибіотиків виключно за е-рецептом можуть впровадити з квітня 2021 року.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 09:54
Продаж антибіотиків виключно за е-рецептом можуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Продаж антибіотиків виключно за е-рецептом можуть впровадити з квітня 2021 року.
Додано: Вів 29 гру, 2020 09:54
Каждый год добровольно весной делаю рентген легких, на всякий случай после зимы.
Пришел с паспортом и мед картой, сделал и имеешь результат.
Теперь или иди к врачу за направлением или плати 135 грн.
К врачу записаться на прием это еще ждать около трех дней, все забито. Или торчать под кабинетом с вероятно больными людьми.
Поэтому 135 грн.
Зачем я плачу налоги? Смартфон в кармане говорите?
Додано: Вів 29 гру, 2020 11:20
сейчас во время пандемии как раз самое время - врачи ж свободные сидят и можно свободно попасть на прием чтобы получить этот ваш е-рецепт.
Додано: Вів 29 гру, 2020 11:31
Именно сейчас: во время пандемии _вируса_ (на который антибиотики, если что, не действуют) как раз "самое время" -- ибо нефиг самолечением заниматься.
Додано: Вів 29 гру, 2020 12:18
_hunter, да-да - ведь в случае обострения моих хронических болячек при которых я мог самостоятельно принимать ранее назначенные препараты - теперь придется идти и сидеть полдня в очереди рискуя подхватить корону. Забота о людях она такая заботливая. А если у вас хватает ума лечить вирусное заболевание антибиотиками - это исключительно ваши проблемы. "Одаренные" найдут чем себя ушатать и с этими е-рецептами.
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