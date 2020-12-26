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Продаж антибіотиків виключно
за е-рецептом можуть...

Продаж антибіотиків виключно за е-рецептом можуть...
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 09:54

Продаж антибіотиків виключно за е-рецептом можуть...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство охорони здоров'я планує впроваджувати продаж антибіотиків виключно за електронними рецептами з квітня 2021 року.

Дивися повний текст Продаж антибіотиків виключно за е-рецептом можуть впровадити з квітня 2021 року.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 09:54

Каждый год добровольно весной делаю рентген легких, на всякий случай после зимы.
Пришел с паспортом и мед картой, сделал и имеешь результат.
Теперь или иди к врачу за направлением или плати 135 грн.
К врачу записаться на прием это еще ждать около трех дней, все забито. Или торчать под кабинетом с вероятно больными людьми.
Поэтому 135 грн.
Зачем я плачу налоги? Смартфон в кармане говорите?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 11:20

сейчас во время пандемии как раз самое время - врачи ж свободные сидят и можно свободно попасть на прием чтобы получить этот ваш е-рецепт.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 11:31

  RomanTik написав:сейчас во время пандемии как раз самое время - врачи ж свободные сидят и можно свободно попасть на прием чтобы получить этот ваш е-рецепт.

Именно сейчас: во время пандемии _вируса_ (на который антибиотики, если что, не действуют) как раз "самое время" -- ибо нефиг самолечением заниматься.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:18

_hunter, да-да - ведь в случае обострения моих хронических болячек при которых я мог самостоятельно принимать ранее назначенные препараты - теперь придется идти и сидеть полдня в очереди рискуя подхватить корону. Забота о людях она такая заботливая. А если у вас хватает ума лечить вирусное заболевание антибиотиками - это исключительно ваши проблемы. "Одаренные" найдут чем себя ушатать и с этими е-рецептами.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:55

не запретят. Не позволят фарм-производители, оптовики и т.д.
Это ж кто сам себе такую кормушку запретить решиться )
Марта
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 14:48

Давно на часі, скоро антибіотики вже перестануть діяти. Якщо ще фармолобі дозволить.
espanol
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:30

  RomanTik написав:_hunter, да-да - ведь в случае обострения моих хронических болячек при которых я мог самостоятельно принимать ранее назначенные препараты ...

Это что за такие хронические болячки, что они антибиотиками лечатся???
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 18:46

  _hunter написав:
  RomanTik написав:сейчас во время пандемии как раз самое время - врачи ж свободные сидят и можно свободно попасть на прием чтобы получить этот ваш е-рецепт.

Именно сейчас: во время пандемии _вируса_ (на который антибиотики, если что, не действуют) как раз "самое время" -- ибо нефиг самолечением заниматься.


Вы это нынешним врачам лечащим коронавирус антибиотиками сплошь и рядом расскажите,заодно про протоколы спросите.
То, что ни в одной нормальной стране мира не только антибиотики, но и абсолютное большинство лекарств не отпустят без рецепта, это так, но там есть медицина, а у нас ее давно нет.
И эти чуда при власти как всегда начинают копировать у них только небольшую,выгодную им часть организации медицины, бизнеса, жкх и пр. не создав самой системы.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:19

Re: Продаж антибіотиків виключно за е-рецептом можуть...

С каждым годом всё больше заботы о классических туристах. Раньше приходилось разбираться в лекарствах, составлять длинный список для походной аптечки, заметные деньги на закупки по этому списку тратить, потом тащить эту тяжеленную коробку. А теперь перед походом всё равно ничего серьёзнее активированного угля не купить. Налегке идёшь в глухие горы, там приболеваешь и вызываешь семейного доктора, который к тебе шустро прискакивает и выписывает рецепт только того, что сейчас нужно принимать. Там же и всё по рецепту покупаешь. Минздрав же всё это обеспечивает, правда? :roll:
moveton
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