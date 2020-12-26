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Продаж антибіотиків виключно
за е-рецептом можуть...

Продаж антибіотиків виключно за е-рецептом можуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 20:12

_hunter, язва и холецистит.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 21:12

Re: Продаж антибіотиків виключно за е-рецептом можуть...

Пока вы запишетесь и доберётесь до врача за этим е-рецептом,вы или выздоровеете без лечения или:((((
rytton
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