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Додано: Вів 29 гру, 2020 20:12
_hunter, язва и холецистит.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 21:12
Re: Продаж антибіотиків виключно за е-рецептом можуть...
Пока вы запишетесь и доберётесь до врача за этим е-рецептом,вы или выздоровеете без лечения или:((((
Додано: Вів 29 гру, 2020 23:31
Re: Продаж антибіотиків виключно за е-рецептом можуть...
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А там неожиданно окажется, что их семейных врач (это если они с ним таки успели заключить декларацию раньше чем у него не закончились лимиты, поэтому у трети граждан нет их в принципе), который находится в опорной больнице, которая расположена где то в километрах так 40, вдруг уволился или, того хуже, заболел и умер скоропостижно - вот тогда они все дружно "подякуют" за это прекрасное решение
И особенно будут благодарны жители тех сел, где благодаря этим "реформам" супрун и ее послидовной гопкомпании, в некоторых уже нет даже аптечных пунктов.
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
Додано: Сер 30 гру, 2020 10:02
Пару раз пробовал воспользоваться электронным рецептом для покупки антидиабетических и кардио-препаратов. Их в строго назначенных аптеках Киева (не провинции) или нет, или украинского производства, т.е. с большой вероятностью пустышки.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 30 гру, 2020 10:52
Вы в вопросе сначала разберитесь... Антибиотиками лечат _бактериальную_ пневмонию, развившуюся _на фоне_ коронавирусной инфекции.
И в этом случае человек уже давно не ходок -- и вопросы "как бы купить антибиотиков без рецепта, да побольше, побольше" его уже давно не волнуют...
Додано: Сер 30 гру, 2020 11:02
Додано: Сер 30 гру, 2020 11:13
что-то много у нас "щепок" получается с этим правительством! Их действия все больше похоже на советы раввина из анекдота:
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
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